Te dejará con la boca abierta: la hija de Obama cumple 25 años y el cambio impacta

Hace mucho que no sabemos nada de Malia Obama, la hija mayor del expresidente de Estados Unidos. En su momento fue una estrella de la crónica social gracias a su padre, pero lleva un tiempo en un segundo plano. Es cierto que sigue llamando la atención, pero su nombre no suena con la misma fuerza a nivel internacional. Eso sí, todo lo que se sabe sobre ella es bueno. Toda la exposición que ha tenido durante el mandato de Barack Obama le ha venido bien. La prensa investigó mucho y ningún periodista ha descubierto nada extraño, todo lo contrario.

Malia es una joven responsable y muy estudiosa. Fuentes cercanas aseguran que desde muy pequeña desarrolló una pasión por la lectura que le ha llevado a aprender bastante. Eligió estudiar comunicación audiovisual y consiguió que le admitieran en la famosa Universidad de Harvard. Siempre ha contado con el apoyo de sus padre, con quienes mantiene una relación plena basada en la confianza mutua. ¿Qué hace ahora? Se ha mudado a Los Angeles, donde vive con su novio.

El gran cambio de Malia Obama

El aspecto de Malia ha dado un cambio radical desde que su padre ya no está en política. Es complicado dar con ella porque no es la típica hija de famosos que cuenta su vida en las redes sociales. Sí, tiene perfiles en varias plataformas, pero es extremadamente cuidadosa e intenta pasar inadvertida. Evidentemente no lo consigue porque su presencia todavía tiene mucha repercusión. Es realmente complicado tener tantos ojos encima y no cometer ningún error, pero ella lo ha conseguido.

El estilismo de Malia Obama genera mucha repercusión. Su ropa es bastante discreta, pero siempre va muy acertada y sigue las últimas tendencias. Los trajes que usa reflejan lo que quiere comunicar: discreción. Nunca ha protagonizado ningún revuelo y sus padre siempre han dicho que desde niña era bastante responsable. Los medios llevan años siguiendo sus pasos y durante este tiempo podemos apreciar que ha dado un gran cambio. En la actualidad está irreconocible.

El trabajo de Malia

Malia Obama ha intervenido en televisión en contadas ocasiones, pero conoce perfectamente cómo funciona el medio porque trabaja como guionista. Siempre que ha hablado ha sido muy sincera, por ejemplo cuando se pronunció sobre la carrera de su madre. “Ya no se enfrenta al mismo escrutinio que cuando era primera dama. Ser capaz de dejar que todas las críticas salgan de tu mente da más espacio”, dijo al respecto. Ha sido una de sus últimas declaraciones públicas porque, como hemos contado, siempre se mantiene al margen.

El estilo de la hija de Obama

Malia ha dejado de ser una niña. Cuando sus padres estaban en la presidencia de Estados Unidos tenía un estilo muy neutro porque era pequeña, pero no tardó en imponer sus propias normas. Siempre sin salirse de los límites marcados. La joven es un referente para muchos, aunque es cierto que su objetivo no es influir a nadie. Usa sus redes para compartir momentos, no como fuente de negocios.