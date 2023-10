Tamara Falcó y el ático de la discordia: se le suma un nuevo enemigo

Tamara Falcó va saltando de polémica en polémica y el último conflicto que ha tenido ha señalado de forma directa a un rostro muy conocido de nuestro país. Estamos hablando de Joaquín Torres, el famoso arquitecto que ha trabajado con estrellas de la talla de Penélope Cruz. El artista está muy dolido por unas declaraciones que ha dado Tamara sobre su último proyecto. La hija de Isabel Preysler ha comprado un ático de lujo en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas y caras de Madrid. Todo iba bien hasta que el público se ha empezado a preguntar por qué estaba tardando tanto en mudarse.

Tamara Falcó se ha visto obligada a dar explicaciones. Según sus palabras, ha tenido que hacer varias mejoras en la casa porque había espacios que no estaban adaptados a su gusto. Joaquín Torres se ha sentido ofendido después de recibir este mensaje. Se lo ha llevado al terreno personal, así que la marquesa de Griñón está en el punto de mira. Pero, ¿qué ha pasado exactamente y cuáles han sido sus palabras?

Tamara Falcó opina sobre su nueva vivienda

Tamara Falcó contrató a una empresa de reformas para hacer varios cambios en el ático diseñado por Joaquín Torres. Hasta ahí todo iba bien, pues el arquitecto entendió que su creación no podía adaptarse a las necesidades de todos sus clientes. El problema es que la hija de Isabel Preysler ha puesto en duda su capacidad y él ha reaccionado. «La casa es muy moderna porque es todo acristalado y está hecha para que se te vea desde todos los lados de la casa. Es muy bonita sobre plano, pero quizás, para mí no es la mejor de todas» dijo Tamara.

Las declaraciones anteriores, reproducidas en ‘El Hormiguero’, han abierto una guerra que no ha dejado indiferente a nadie. La mujer de Íñigo Onieva quiere cambiar la terraza porque se siente muy expuesta. Recordemos que es una de las personalidades más reconocidas de nuestro país, así que los paparazzi están pendiente de todos sus movimientos. Cree que si tapa las cristaleras con unas plantas altas puede evitar que le hagan fotografías incómodas.

La respuesta de Joaquín Torres

Joaquín Torres, al ver que una persona con tanta influencia estaba poniendo en duda su talento, lanzó un contraataque. «Esta casa requiere de un criterio estético y esta niña no lo tiene», empezó diciendo. Según su punto de vista, la persona que tiene un problema es Tamara Falcó porque no ha sabido entender la calidad artística de la vivienda. «En su día era todo muy bonito porque decía que veía la casa de mamá. Ahora ya no le gusta tanto porque resulta que la ven a ella», añade. Y remata diciendo: «Ha comprado un producto y se ha equivocado».

El ático cuesta 1.5 millones de euros

Tamara Falcó quería vivir en Puerta de Hierro para estar cerca de su madre, con la que disfruta de una relación especial. Una de las cosas que más le gustó de la casa diseñada por Joaquín Torres es que desde su terraza podía ver la mansión de Isabel Preysler. Sin embargo, ahora se ha dado cuenta de que se siente muy expuesta y quiere cambiar la terraza para evitar que la prensa termine descubriendo todos sus secretos. Solo en el ático se ha gastado 1.5 millones, sin contar las reformas que ha hecho.