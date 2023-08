Joaquín Torres confiesa lo duro que fue esconder su homosexualidad en su matrimonio

A estas alturas todo el mundo sabe que Joaquín Torres está casado con Raúl Prieto, uno de los periodistas que dirigió el programa Sálvame. Sin embargo, no siempre fue así porque tuvo que ocultar durante mucho tiempo su orientación sexual. En una de sus entrevistas explicó que le intentaron chantajear, así que se sintió en la obligación de dar el paso y contar lo que estaba pasando en su vida privada. Se casó con la pintora Mercedes Rodríguez y tuvo dos hijos con ella. Después de la separación han logrado disfrutar de una relación estupenda y no hay problemas entre ellos.

Joaquín Torres ha dado una entrevista en Podimo, una plataforma destinada a la publicación de vídeos y se ha sincerado como nunca. Ha reflexionado sobre su pasado con Mercedes y ha reconocido que para él fue muy duro llevar una vida que no le correspondía. Ahora ha cambiado todo. Comparte su presente con Raúl Prieto y hace unos meses se casaron por todo lo alto. A su boda acudieron rostros tan conocidos como Kiko Matamoros o Rocío Carrasco.

La condición que Joaquín puso a su ex

Joaquín Torres reconoce que no era feliz con su mujer, de hecho estuvieron un tiempo distanciados. Sin embargo, volvió con ella a cambio de una condición: no tener más hijos. Las relaciones íntimas eran complicadas y ha reconocido que no lo pasaba bien, pues no era algo que le gustase. Sin embargo, no se atrevía a contar qué estaba pasando, incluso ha admitido que pidió ayuda. «Yo no deseaba a Mercedes, ¿tú sabes lo que es acostarse con alguien que no deseas? Llorábamos juntos muchísimas veces, no éramos felices».

El arquitecto es uno de los mejores profesionales de su sector. Tiene muy buena fama y todo el que le conoce habla maravillas de él. Su mujer puede decir lo mismo, pues Torres se sentó y habló con ella con total sinceridad; asegura que fue «completamente honesto». Le contó todo y a partir de ese momento tomaron la decisión de escoger caminos diferentes. Más adelante él conoció a Raúl Prieto.

«Me tuve que obligar a aceptarme»

Joaquín ha explicado que la homosexualidad no estaba bien vista en su familia, por eso sufrió tanto. Interiorizó una serie de valores que no eran justo y que no hacían más que empeorar su situación. «Me tuve que obligar a aceptarme. Me pasé siete años de mi vida tratando de aceptar mi homosexualidad y yo lo odiaba. Odiaba el ambiente gay, cada vez que me acostaba con alguien vomitaba», desvela en Podimo. «Yo en casa oía constantemente: ‘Lo peor que puede tener un padre es un hijo maricón’».

La conversación que tuvo con sus hijos

Joaquín Torres se sentó a hablar con sus hijos para contarles qué estaba pasando y asegura que el mayor le dio una gran lección. «Tuve que hablar con él y se lo expliqué. Y me dijo, con 8 años: ‘Papá, a mi no me importa nada quién te gusta y quién no te gusta, yo lo que quiero es que tú seas feliz’». El arquitecto se ha sincerado como nunca y su discurso ha ayudado a mucha gente.