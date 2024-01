Es el caso de doña Marta, una mujer de Colombia, de 39 años, que se ha hecho viral este lunes en redes sociales, explicando que tiene 20 hijos de padres distintos. «Son de diferentes papás. Pero, no sé, son hijos de papás irresponsables. Ni idea del papá de este niño porque, yo ni idea, yo me fui de rumba. En esa rumbita, pues me gustó en muchacho, y me quedé [embarazada] y no sé ni dónde vive», ha explicado doña Marta, que tuvo su primer hijo a los 14 años, en un vídeo que se ha hecho viral este lunes después de que varios influencers se hayan hecho eco de su caso: «Esto lo tomo como un negocio».

«Aquí duermo yo con tres o cuatro niños. Aquí otros», ha explicado en uno de los vídeos, recogido por la influencer Rosy.bebesita, que se pregunta que quién es más irresponsable si los padres o la madre.

«Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente es hasta bueno porque así no trabajo. Con las ayudas del Gobierno, con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan, también si me veo muy atrancada o algo así, me voy para la iglesia y me ayudan», ha añadido doña Marta, que vive con 17 menores y está embarazada de otro.

«Yo esto lo tomo, mami, como un negocio… La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño…», ha asegurado la mujer, que tiene 20 hijos, cuya testimonio se ha hecho viral por su historia de maternidad.

Como se ha indicado anteriormente, la mujer que espera un hijo, tiene dos emancipados y 17 menores, de entre 15 años y dos años a su cargo. De los demás padres, asegura que «son de esos papás irresponsables que tienen hijos, pero…».

Según ha explicado, por los más mayores recibe entre 300.000 y 320.000 pesos colombianos (70 a 75 euros). Por los más pequeños, el Gobierno le otorga un bono que ronda los 120.000 pesos (30 dólares o 28 euros).

Por los más grandes, dice, recibe entre 300.000 y 320.000 pesos (76 a 81 dólares o 70 a 75 euros al cambio de enero del 2024), mientras, por los más pequeños, el Gobierno le otorga un bono que ronda los 120.000 pesos (30 dólares o 28 euros al cambio de enero del 2024).

«Es difícil, sí, pero mirándolo positivamente es hasta bueno, porque así no trabajo, con las ayudas del Gobierno, con eso tengo y fuera de eso los vecinos me ayudan, también si me veo muy atrancada o algo así, me voy para la iglesia y eso me ayudan», ha indicado.

«La verdad, muy poquito, a mí me toca poner a los más mayorsitos a que me ayuden porque debido a mi estado de embarazo es complicado (que pueda cocinar y hacer otras labores del hogar). No sé (dónde están los papás), son de esos papás irresponsables que tienen hijos, pero… «, ha explicado la mujer que ha reconocido que apenas tiene tiempo para encargarse de la casa.

«Es complicado, a veces me toca hacer esas olladas de sopa, yo voy a la galería y consigo de esos huesitos baratos y hago sancochos, frijoles para todos, pero cuando no (tienen dinero) comen poquito. Ellos ya saben, el día que hay, comen bien y si no, pues comen lo que haya, poquitico», ha reconocido que ha conseguido enviar a sus hijos con la ayuda del Gobierno.

«Las niñas que ya tienen 12 ó 13 años van creciendo, se van volviendo unas señoritas y me dejan sola, como hicieron los dos mayores… me quedo sin las ayudas y fuera de eso me quedo sola», ha explicado.