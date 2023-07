Durante los últimos cuatro días, un preocupante brote de botulismo ha afectado al menos a siete personas en España, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan). Tras una investigación, se ha identificado que el denominador común entre los afectados es el consumo de tortilla de patatas envasada, por lo que es importante saber dónde se ha vendido por si la has comprado. Toma nota porque estos estos son los supermercados donde había tortillas contaminadas por un brote de botulismo: consulta la lista.

Los supermercados donde había tortillas contaminadas

La compañía Ahorramas tomó medidas rápidas y retiró el producto de sus estanterías de manera preventiva hace unos días. Recientemente, el grupo Palacios de alimentación también se ha unido a esta medida, retirando la tortilla de patatas envasada fresca al plato, producida en su fábrica de Mudrian, ubicada en la provincia de Segovia. Además, han decidido detener temporalmente su fabricación para evitar más riesgos, tal como lo anunciaron en un comunicado oficial. La empresa ha instado a quienes hayan adquirido estos productos a devolverlos en los supermercados donde fueron comprados, asegurando que se reembolsará el importe correspondiente.

El botulismo es una grave intoxicación alimentaria causada por la bacteria Clostridium botulinum, la cual es resistente al calor, la humedad y el frío.

El listado completo de supermercados que han retirado las tortillas contaminadas

A continuación, te presentamos la lista de los supermercados que han retirado las tortillas que vendían envasadas. Un total de 13 tanto de marcas blancas como las de primera marcas. Muchas de ellas han sido vendidas en supermercados de Aragón.

Palacios Chef Select (se vende en supermercados Lidl).

Auchan (se vende en supermercados Alcampo).

Alipende (se comercializa en supermercados Ahorramás).

Ametller Origen.

Carrefour.

Consum.

Condis.

DIA.

El Corte Inglés.

Eroski.

Supermercados del Grupo IFA.

Marca Rikissimo.

Unide.

La Aesan ha recordado además a los consumidores la importancia de conservar los alimentos de forma adecuada, especialmente durante estos meses de verano. Siguiendo las instrucciones de uso y almacenamiento indicadas por los fabricantes, se garantiza la seguridad y calidad de los productos, y se evitan riesgos para la salud.

Es fundamental entender que las tortillas de patatas envasadas no son equivalentes a las conservas, ya que no tienen estabilidad térmica. Por lo tanto, es esencial mantenerlas refrigeradas y no dejarlas a temperatura ambiente, ya que podría ocasionar serios problemas de salud tras su consumo.

Ante este brote de botulismo, es crucial estar alerta y tomar las precauciones necesarias al comprar y consumir alimentos envasados. Si tienes productos de las marcas mencionadas, es recomendable devolverlos al supermercado correspondiente y seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. La seguridad alimentaria es una responsabilidad compartida entre los fabricantes, los supermercados y los consumidores.