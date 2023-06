La sucia guerra de la pareja más querida de ‘Operación Triunfo’ que deja a todos atónitos

Todo el mundo sabe que ‘Operación Triunfo’ ha hecho historia en la pequeña pantalla, pero no todos los concursantes han tenido la misma suerte. Al final siempre se habla de los mismos. Una pequeña lista de afortunados que han llegado a lo más alto, pero ¿qué pasa con el resto? Es injusto decir que no han tenido carreras exitosas. Sería más apropiado decir que no han tenido tanta repercusión. Justo esto ha hecho que una de las exparejas mas famosas del programa se enfrente. ¡Ha estallado una nueva guerra!

Cepeda arremete contra Aitana

Luis Cepeda se ha convertido en el protagonista del momento, pero no por un buen motivo. Le acusan de estar celoso del éxito de Aitana, la que fue su novia en ‘Operación Triunfo’. Cepeda piensa que la cantante está triunfando tanto porque ha tenido la suerte de que apuesten por ella. Es la más famosa de su edición y su exnovio no le ha dedicado unas palabras demasiado cariñosas. Todo ha pasado en un canal de Telegram. Cepeda se ha sincerado con un grupo de gente y ahora sus declaraciones están en boda de todos.

‘Operación Triunfo 2017’ marcó un antes y un después. El público se reencontró con el formato y sucedió algo muy parecido a lo que pasó con la primera edición. Sin duda, la más exitosa es Aitana, al menos la que más repercusión tiene y eso no le ha sentado bien a su exnovio. Ha empezado una batalla sin precedentes y todo hace pensar que la joven no se pronunciará. Siempre ha huido del conflicto, para ella lo único importante es que el público disfrute de su talento.

Las declaraciones más polémicas

Ya no se calla ni se esfuerza en disimular. A Cepeda no le parece bien lo que está pasando con Aitana y ha decidido que va a dar su opinión más sincera. La artista está en plena promoción de ‘Los Babys’, un tema que formará parte de su nuevo disco: ‘Alpha’. Está sonando con fuerza y a Cepeda no le parece justo porque cree que no todos han tenido la misma promoción. “Es muy guay cuando tienes el apoyo de tu discográfica, cuando invierten en ti, cuando te meten en programas de tele hasta con calzador para que sigas sonando”, empieza diciendo.

No está de acuerdo con la industria. Cree que triunfan unos pocos porque les dan más visibilidad y el resto se queda en la sombra. ¿Cómo le habrá sentado todo esto a Aitana? No va a entrar en polémicas porque está promocionando sus nuevas canciones y este asunto le perjudica. Su ex ha sido bastante contundente.

Cepeda ya no se calla

Cepeda cree que sus compañeros han triunfado porque han recibido un trato de fabvor. “Te presentan productores y compositores, incluso de otros países. Es muy guay irte a Pernambuco a componer, que te metan en las listas más top de Spotify del país y que pidan que las radios te apoyen”.

Sin embargo, dice que está orgulloso de él porque lo que ha conseguido lo ha hecho sin ayuda de nadie. “¿Sabéis que es lo más guay? No tener nada de eso y que sigáis aquí conmigo. Vendrá música y tiempos mejores, lo prometo. Aguantad un poco”.