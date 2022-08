El famoso programa talent de Antena 3, La Voz Kids, se prepara para la que va a ser su octava temporada. Una entrega que ya se graba este verano y que parece que volverá a contar con la presencia de David Bisbal, Aitana, Pablo López y Sebastián Yatra como «coaches». Un plantel de cantantes que quizás nos sorprendió cuando en la reciente séptima temporada fueron anunciados diciendo adiós entre otros a Melendi que había estado en el formato musical desde que se emitiera en Telecinco, pero ¿por qué este cantante ya no sale más en el programa? Esta es la sorprendente razón por la que despidieron a Melendi de La voz Kids.

Melendi despedido de La Voz Kids

La trayectoria de Melendi en La Voz, así como en su versión infantil La Voz Kids era larga. El asturiano estuvo en la primera edición del programa para descubrir talentos infantiles siendo uno de sus primeros «coaches» pero luego se desligó del formato debido a compromisos profesionales y no regresó hasta la cuarta temporada.

El formato que produce Boomerang, pasó de Telecinco a Antena 3 en su sexta temporada y en ella estuvo también Melendi, junto a David Bisbal, Rosario Flores y Vanesa Martín. De todos ellos, tan sólo Bisbal repitió para la séptima temporada de La Voz Kids y parece que seguirá en la octava, repitiendo de nuevo con Aitana, Pablo López y Sebastian Yatra.

¿Pero sabemos qué motivo la «segunda» salida de Melendi del programa? Por lo visto cuando la sexta temporada del programa estaba a punto de acabar, Melendi publicó el primer sencillo del que iba a ser su nuevo disco «Likes y Cicatrices» que le llevó a preparar una gira que ha llevado a cabo a lo largo de este 2022.

Se perdió la final de La Voz Kids

El cantante de 42 años, cuyo nombre es Ramón Melendi Espina, parece que dio prioridad a su carrera de cantante antes que a seguir siendo «coach». De hecho tampoco estuvo en la final de «La Voz Kids» en la que él todavía participaba. A pesar de ello, no dudó en entrar por videollamada y de este modo aparecer en varios momentos de la gala. No se dijo en ese momento (julio de 2021), porqué Melendi no había estado en la final. Él mismo explicó que se debió a «fuerzas mayores» de modo que muchos de sus fans creyeron que tal vez no estuvo debido al Covid.

Pero tras esa final y ya de nuevo centrado en la música, Melendi no ha vuelto a pisar el plató de La Voz Kids en Antena 3 y no parece que por el momento, vuelva a hacerlo. Eso sí el cantante no parece haber tenido disputa alguna con el programa o la productora, sino que todo se debería a querer seguir centrado en su carrera. De hecho estuvo también en la primera temporada de La Voz Kids en México en 2019, pero no volvió a repetir para la segunda.