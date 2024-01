Sofía Suescun habla sobre el problema de salud que le impide viajar

Sofía Suescun es conocida por haber triunfado en dos programas muy importantes de Telecinco. Saltó a la fama gracias a ‘Gran Hermano’, concurso que terminó ganando después de vivir una intensa historia de amor con uno de sus compañeros. Más adelante probó suerte en ‘Supervivientes’. En aquella época era novia de Alejandro Albalá, el polémico novio de Isa Pantoja. El foco mediático le favoreció y terminó conquistando el corazón de la audiencia, así que ganó la edición y el famoso cheque de los 200.000 euros. Todo esto lo ha invertido en una importante red mobiliaria que comparte con su actual pareja, el influencer Kiko Jiménez.

Sofía Suescun disfruta de una conexión muy especial con el público. Comparte sus secretos, algunas vivencias y lo que sucede dentro de su familia. Recordamos que su madre también es un rostro conocido porque ha estado ligada a varios realities de Mediaset. Es un clan bastante popular, por eso lo último que ha pasado está generando tanta repercusión. La instagramer ha explicado que tiene muchos problemas a la hora de hacer viajes porque parece un síndrome llamado ‘mareo por movimiento’.

La Universidad de Navarra ha analizado este trastorno en profundidad y ha determinado cuáles son las causas: «Náuseas, vómitos y síntomas producidos por la aceleración y desaceleración lineal y angular de manera repetida». Sofía se ha sincerado con sus admiradores de Instagram y ha aclarado que ella está en la misma situación. Todo esto lo ha hecho mientras viajaba en Cabify.

La sinceridad de Sofía Suescun

Una de las claves para entender el éxito de Sofía Suescun es su sinceridad. Podemos decir que es la llave que le ha abierto todas las puertas, por eso todo lo que hace termina convirtiéndose en tendencia. De un momento a otro se ha posicionado como un rostro inalcanzable para la crónica social porque ya no forma parte de los programas de Telecinco. Decidió fichar por la agencia de influencers que dirige Dulceida y este gesto le costó muchos problemas con Mediaset.

Sofía ahora utiliza sus redes sociales para compartir sus sentimientos. En las últimas horas ha emitido un pequeño comunicado para explicar qué problemas tiene cuando viaja. Se marea constantemente y esa es la razón por la que ha decidido no volver a consultar su teléfono móvil. La joven prefiere curarse en salud porque hay situaciones que le resultan embarazosas.

«Ya es preocupante mi nivel de mareo en coches. El del Cabify flipará. De repente, me he quitado la cazadora, he abierto la ventana y he sacado la cabeza. Parezco una resacosa. Qué vergüenza. ¿Alguien sabe por qué pasa esto? No toco el móvil en el trayecto», ha declarado en Instagram visiblemente preocupada.

Sofía Suescun tiene un nuevo problema

Sofía Suescun tiene 27 años y ha aprendido a manejar los medios de comunicación mejor que nadie. Su fama ha terminado beneficiando a sus seres queridos, de hecho Kiko Jiménez ha estado muy bien posicionado en Telecinco durante mucho tiempo. Trabajaba de colaborador de ‘Sálvame’ porque disfruta de cierta amistad con Rocío Carrasco y además ha sido novio de Gloria Camila Ortega, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado.

Sofía se enfrentó a Gloria en numerosas ocasiones y esto le costó muchos conflictos en las redes sociales. Ahora estas polémicas forman parte del pasado, pero debe resolver un nuevo problema para continuar con su vida y no dejar de hacer algo que le encanta: viajar. Se ha dado cuenta de que se marea demasiado y ha pedido ayuda para conocer un diagnóstico firme y poner punto y final a su sufrimiento cuanto antes.

La influencer disfruta de una nueva vida

Telecinco se ha acabado para Sofía Suescun, pero ha encontrado nuevas oportunidades en las redes sociales porque siempre ha conectado muy bien con el público, a pesar de que también tiene a sus espaldas un ejército de detractores muy numeroso. Por fin se ha dado cuenta de que abrir su corazón es bueno, de ahí sus últimos movimientos. Ha explicado delante de todos qué le impide viajar con la frecuencia que a ella le gustaría.

Hay una persona que nunca se ha separado de Sofía Suescun, de hecho ha recibido muchas críticas porque le han acusado de estar aprovechándose de su fama e incluso de beneficiarse de su alto nivel económico. Estamos hablando de Maite Galdeano, quien no se separa de la joven y vive en prácticamente juntas. Sofía es propietaria de una formidable vivienda situada a las afueras de Madrid y Maite pasa mucho tiempo con ella. Le está ayudando a superar el problema que tiene a la hora de viajar, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

Maite ha rescatado a su hija de numerosas situaciones. En su momento se enfrentó a Kiko Jiménez porque pensaba que el colaborador estaba motivado por intereses mediáticos y le acusó de acercarse a Suescun por su dinero. El tiempo ha demostrado que Kiko quiere de verdad a Sofía. Han protagonizado una bonita historia de amor y el público está pendiente de sus movimientos.