La situación más delicada de Belén Esteban: el paro y su vuelta a la televisión

Las últimas declaraciones de Belén Esteban están dando mucho de qué hablar. Ha sido más sincera que nunca y ha hablado de los temas del momento, como por ejemplo del regreso de Jorge Javier Vázquez a la pequeña pantalla. Recordemos que el presentador anunció en su cuenta de Instagram que necesitaba apartarse de los medios porque había tocado fondo. Poco a poco han visto la luz más detalles.

El director de ‘Sálvame’ reconoció que ningún miembro del programa sabía que Telecinco tenía pensado hacer un cambio en sus contenidos, por eso a Jorge Javier Vázquez le sorprendió tanto todo lo que pasó. Belén Esteban le ha mandado su apoyo en numerosas ocasiones, pero ¿qué es lo último que ha hecho? Ha reaparecido en la presentación de ‘Mi soledad tiene alas’, la primera película dirigida por Mario Casas.

Ha aprovechado para analizar la situación de Telecinco y para recalcar que la cadena ha perdido mucho peso desde que ‘Sálvame’ ya no forma parte de la parrilla. Sin embargo, ha prometido que no se alegra y que desea que Ana Rosa Quintana consiga que todo vuelva a la normalidad. Ana Rosa presentará un nuevo programa que promete ser una revolución. Se llamará ‘TardeAR’ y es el espacio que sustituirá al mítico formado donde trabajaba Belén.

La delicada situación de Belén Esteban

Belén Esteban se ha quedado sin ningún proyecto en Telecinco, aquella cadena que tantas alegrías le ha dado. Ahora forma parte de otra empresa. La colaboradora estrenará un nuevo programa en Netflix que verá la luz dentro de poco. Sin darse cuenta ha desvelado un dato importante. «En octubre sale nuestro programa. Han sido unos días de fantasía pura. No puedo decir nada, pero la gente lo tiene que ver».

La ex de Jesulín de Ubrique ha asegurado que no se alegra de que Telecinco haya perdido tanta audiencia y considera que Ana Rosa Quintana puede recuperar el éxito perdido. No obstante, otros rostros de ‘Sálvame’, como por ejemplo Terelu Campos, le han recordado a la presentadora que la franja horaria que ocupará su nuevo programa «es difícil». Terelu ha dicho exactamente: «La audiencia de la mañana no es la misma que la de la tarde».

Las declaraciones más esperadas

La brillante trayectoria de Ana Rosa Quintana ha hecho que sus responsables apuesten por ella para este proyecto tan complicado. Muchos profesionales consideran que Ana Rosa es la presentadora perfecta para llevar a cabo esta misión y Belén Esteban, que ha trabajado con ella en varias ocasiones, le desea suerte. «Me alegro mucho. Espero que tenga suerte, porque Telecinco, la verdad, no va muy bien. Y espero que ahora empiecen a estar un poquito mejor. Yo, de verdad, quiero a Mediaset muchísimo, y conmigo se han portado muy bien».

Telecinco ya no protege a Belén

Una de las cosas que ha cambiado es que Belén Esteban ha perdido el poder que tenía en Telecinco y por eso están saliendo a la luz determinadas noticias que no son de su agrado. El programa ‘Fiesta’ asegura que atraviesa una crisis matrimonial con Miguel Marcos y ella insiste en que todo es mentira. De hecho considera que es una especie de venganza trazada por uno de sus enemigos, pero se niega a dar el nombre.