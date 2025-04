La defensa del productor de Malinche pide a la juez la expulsión de CCOO como acusación particular

La defensa del productor del musical Malinche, David Hatchwell, ha solicitado por escrito a la juez la expulsión del procedimiento abierto a Comisiones Obreras como acusación popular, a raíz del informe de la Inspección de Trabajo conocido este martes, que ha concluido que los alumnos en formación no eran trabajadores de la obra, dándole la razón de nuevo a los creadores del musical. La defensa del productor, en coordinación con los abogados de Nacho Cano, han elevado esta petición a la juez entendiendo que al no ser considerados trabajadores los becarios en formación, no ha lugar a la presencia en la acusación particular de un sindicato cuyo objeto es la defensa de quien sí pueda ser considerado trabajador.

Este miércoles se conoció que el segundo informe de Inspección de Trabajo volvía a dar la razón a los creadores del musical: «Se concluye, al igual que en el primer informe, que no se ha podido comprobar que los alumnos en formación fueran trabajadores de Malinche el Musical, por no quedar acreditadas las notas típicas de una relación laboral: trabajo personal, voluntariedad, retribución, dependencia y ajenidad». La Inspección de Trabajo y Seguridad Social no aprecia por tanto «irregularidades» en cuanto a las competencias que ostenta, respecto a los becarios del musical.

El productor del exitoso musical, que recientemente finalizó su tercera temporada en Madrid, ha lamentado que, a pesar de que el informe vuelve a darles la razón al no ver irregularidades, en cuanto a las competencias que ostenta, siga sin haber cambios por parte de la juez. «Desafortunadamente, la declaración ha sido una crónica de algo anunciado, porque sabíamos que no iba a haber ningún tipo de cambio por parte de esta jueza, ante evidencias como lo que ha habido ayer, justamente, que es la Inspección de Trabajo que por segunda vez se ratifica en una realidad, que es la que hemos defendido desde el primer momento. Pero no ha habido ningún cambio de posicionamiento por parte de la jueza», aseguró Hatchwell, en declaraciones a medios a la salida de su declaración en los juzgados.

Asimismo, explicó que se ha acogido a su derecho a no declarar porque quiere «tener constancia» de qué se le acusa exactamente para poder defenderse. «Lo más importante para mí es que los hechos van demostrando a través del tiempo lo que hemos dicho siempre, que aquí hay una cortina de humo muy clara contra Nacho Cano, contra Malinche por lo que representa Malinche, y lo que es increíble es cómo nuestro sistema judicial está permitiendo este tipo de anomalía, a mí como ciudadano me preocupa muchísimo», subrayó.