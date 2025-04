‘Tralarelo tralala’ o ‘Ballerina Capuccina’: qué significa y por qué se han hecho tan famosos los memes del momento

Los memes son una de las tendencias que están constantemente renovándose en las redes sociales y, en especial, en la gente joven. Recientemente, han salido a la luz en TikTok una serie de imágenes a las que ya se han bautizado como Brainrot, o podredumbre cerebral en español, en las que se puede observar a un tiburón con piernas y zapatillas, apodado como Tralalero tralala, o una taza de café vestida de bailarina, llamada Capuccina Ballerina.

Estos personajes delirantes, protagonistas de estos videos con estética VHS y con doblajes automatizados en italiano, se ha convertido en el fenómeno viral del momento.

Y es que, detrás de esta tendencia, no existe un guion como tal, sino que abogan por la risa fácil, con un audio muchas veces saturado y con frases que no tienen sentido. Aunque es difícil rastrear un único creador, el origen de estos vídeos están vinculados a múltiples usuarios italianos en TikTok. La tendencia se expandió rápidamente y no tardó en cruzar fronteras, inspirando versiones similares en otros idiomas y culturas, existiendo ya varios de estos en español.

Otra de las variantes que no son italianas son Thung Thung Thung Sahur, un tronco con un bate de béisbol, o Boneca Ambalabu, una rana fusionada con una llanta y piernas humanas.

Este meme incluso ha llegado hasta el ámbito político, retratando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la forma de un perro con una bolsa en la que se lee «dinero público».

¿Qué es el ‘brainrot’?

Según estipula el Oxford English Dictionary, el término brainrot se define como «el supuesto deterioro del estado mental o intelectual de una persona, especialmente visto como el resultado del consumo excesivo de contenido en línea considerado trivial o poco desafiante».

Este término se usó un 230% más durante 2024 que en 2023, esto debido a que se impuso como una tendencia entre los más jóvenes para definir la sensación corporal después de navegar durante muchas horas en las redes sociales. Lo describen en comentarios como, por ejemplo: «He visto tantos videos en TikTok que ya tuve un brainrot».

¿Cuántas mascotas del ‘brainrot’ existen?

Las mascotas que han surgido con esta tendencia son las siguientes:

Tralalero tralala.

Bombardiro Crocodilo.

Brr Brr Patapim.

Boneca Ambalabu.

Thung Thung Thung Sahur.

Trippi Troppi.

Capuchino Assassino.

Chimpanzini Bananini.

Trulimero Trulicina.

Burbaloni Luliloli.

Apollino Cappuccino.

Orangutini Ananasini.

Ballerina Cappuccina.

Ballerino Lololo.

Bluberini Octopusini.

Vaca saturno saturnita.