Llega la segunda edición de SICampo, el Salón Internacional del Campo y el Festival de Campo, que se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid del 25 al 27 de abril.

Una cita muy familiar con un programa variado y rico en experiencias encuadrado en el mundo de lo rural. El objetivo es claro, que el campo no sea olvidado, y conocer de primera mano todo lo que agricultores, ganaderos y artesanos hacen para alimentarnos y mantener las tradiciones.

Entrevistamos a Fermín Bohórquez, presidente de Alianza Rural, uno de los principales artífices de SICampo que en su primera edición de 2024 consiguió atraer, en este mismo escenario, a 23.500 personas.

OKGREEN: ¿Cuál es el objetivo de esta cita en Madrid?

FERMÍN BOHÓRQUEZ: Nuestro gran objetivo es el de acercar el campo a la ciudad y enseñar a la gente joven, a las familias con un programa que va a ser muy divertido. Sobre todo, para los más jóvenes, porque así los padres pueden enseñar, muchas cosas de sus antecesores que fueron a Madrid y dar a conocer que muchísimos madrileños han venido del campo y, a su vez, mostrar otra vez el campo.

P.: Dos eventos en un mismo lugar. Para quienes no conocen el Salón Internacional del Campo (SICampo) y el Festival de Campo, ¿cómo describirías estas dos opciones que se dan cita a la vez?

R.: Sí, el Festival de Campo es más ocioso, más alegre donde te enseñan todo tipo de actividades y SICampo es más educativo porque, través de las comunidades autónomas, mostramos animales y realizamos muchísimas actividades todas relacionadas con el campo.

P.: ¿Qué se van a encontrar los visitantes en esta cita? ¿Qué no deben perderse?

R.: Los animales gustan mucho siempre, las actividades y, también, atrae mucho todo lo que es maquinaria. A través de diferentes comunidades te explican muchos cursos de catas, de alimentos… Pero yo creo que es mejor que vayan y se sorprendan.

P.: Será inaugurado por Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior la Comunidad de Madrid. ¿Por qué en Madrid y no en otras ciudades?

R.: Nosotros siempre pensamos en Madrid, porque creo que en este lugar tenemos el escaparate perfecto. Pensamos que nuestro futuro es crecer y hacer un gran salón del campo parecido al que hay en París, que ya lo hubo en Madrid en la Casa de Campo en su día.

Nuestro objetivo es traer el campo a la ciudad en donde haya exposiciones de ganado de todo lo que es maquinaria, nuevas técnicas y enseñar a la ciudad que hay una vida en el campo que es una maravilla.

De esta forma también educamos a la gente para que sepan qué es el campo, qué futuro hay en él, y hacer ver que dependemos todos del campo.

P.: ¿Por qué es necesario vincular lo rural con lo urbano?

R.: Nos dimos cuenta cuando llegó la pandemia y nos encerramos. El campo no falló. Llegaron a los alimentos y a partir de ahí empezó la gente a valorar lo que era el campo y lo importante que era. También apareció la guerra de Ucrania y, de repente, también nos acordamos que está el campo.

España es un país increíble, tenemos un clima maravilloso, muy diverso, pero con el gran problema del agua. Por eso queremos dignificar mucho el campo porque somo un país que está rodeado de agua, de mar, con más muchísimos ríos que se podrían conectar.

Podemos hacer todo tipo de productos. Somos los números uno en aceite de oliva, pero podríamos ser los números uno en aguacate y en muchísimas hortícolas y muchísimos productos con los que se podría abastecer a España y a Europa.

Todo esto hay que ponerlo en valor. Hay que pensar que en la actualidad el campo que tiene la gente en la cabeza es la del hombre con la garrota. El campo tiene una tecnología en donde hay una oportunidad de negocio y creo que es importante que la sociedad lo sepa.

La sociedad cuando abre la nevera de su casa tiene que ver en cada producto el campo. Es importante que se mentalicen de ello. Esto no aparece por obra de magia. No lo hace una máquina, sigue haciéndolo la mano del hombre.

En resumen, la sociedad se ha apartado un poco del campo porque no lo conoce bien, por eso es muy necesario que esa sociedad vuelva al campo.

P.: ¿Se desconoce la parte dura de estar 7 días y 24 horas al pie del cañón, que hay un esfuerzo y un relevo generacional que está muy complicado?

R.: Sí hay desconocimiento. Tienen que saber que en el campo se vive y que cada vez va llegando Internet a más sitios. Deben darse cuenta de que se vive mucho más saludablemente, estando más en contacto con la naturaleza.

Porque la naturaleza necesita mucho del hombre y la mujer en el campo porque si desaparecen del campo, aparece el fuego y todos los desastres asociados

Las formas de vivir, que son totalmente distintas a la de la ciudad, son muy desconocidas y por eso, a través del Salón Internacional del Campo, queremos que la gente se dé cuenta que hay una buena vida en lo rural.

P.: El año pasado hubo 23.500 visitantes ¿Qué previsiones tenéis para este año?

R.: Increíblemente se han vendido muchas entradas por anticipado, algo que nos ha sorprendido. Va a haber buen un tiempo después del tiempo tan malo que ha hecho. Bueno, malo para salir de la calle, pero que para el campo ha sido maravilloso.

P.: Los jóvenes y las familias de la ciudad van a ver oficios y profesiones que de primera mano nunca verán… En cierto modo también acercáis las tradiciones…

R.: Es increíble porque es importantísimo que en el campo se sigan manteniendo tradiciones en el campo. Hay mucha artesanía, empiezas a conocer formas de vivir distintas uniendo muchas cosas.

Se ha querido traer a la gente a la ciudad para desunirla y para quitarnos nuestros arraigos… pero el campo sigue manteniéndolos. El campo tiene mucha vida, muy potente, no sólo por el amor al campo, sino por el amor a muchas a muchas de nuestras costumbres.

P.: Ganaderos, agricultores, artesanos… ¿Qué es lo que tienen en común todos ellos?

R.: La gente del campo es comprometida, con un compromiso que también le da libertad. En el campo todos los días son distintos.

P.: ¿Un evento como SICampo abre las puertas a los urbanitas para que dejen la ciudad y cambien su forma de vivir?

La naturaleza cambia continuamente y el que tenga esa sensibilidad y quiera vivir de una manera distinta va a encontrar, esas sensaciones que creo que te llenan cada día. Entiendo que hace falta tener esa sensibilidad, esa afición o amor. Pero primero hay que tener el conocimiento y la educación de lo que comemos, cómo llega y cómo vivimos en el campo. Creo que es fundamental.

P.: ¿Cómo está el campo español actualidad? ¿Cuál sería el principal problema?

R.: La excesiva regulación desde ministerios donde no hay conocimiento desde una ciudad. Y no se cuenta. No se cuenta con el entendimiento del que está diariamente en el campo. Esa regulación, te lo hace difícil cuando tú vives en el campo, tienes tus gallinas, tienes todos tus animales…

Es una regulación excesivamente exigente que se cumple porque la gente del campo lo primero que quiere es que todos sus alimentos estén perfectos. Pero muchas veces es muy relativo y eso preocupa y entorpece mucho a la vida de la gente que vive en el campo.

P.: ¿Tenéis preocupación por el cambio climático? Sois conscientes de ello o creéis que es cíclico?

R.: Personalmente creo que es cíclico. Por ejemplo, cuando me dijeron que iba a ser el invierno más caliente de los últimos años después llegó la Filomena o que este año iba a venir el invierno menos lluvioso y se han batido todos los récords de lluvia de los últimos 15…

Siempre dicen que no va a haber dos primaveras porque cuando dicen que hay dos primaveras en el año es que hay un otoño muy bueno, y llevamos ya dos años con mucha lluvia.

Nosotros, los que vivimos en el campo, sabemos que no existe el cambio climático. Porque vemos señales en la tierra que estamos labrando, donde a 40 o 50 kilómetros del mar veo una concha marina. Es que la mar llegó hasta allí en su día y ahora nos estamos preocupando de los milímetros que sube el mar.

Entonces son ciclos que los geólogos te lo explican perfectamente. A mí lo que me preocupa es la limpieza. Lo que veo es que el mundo está sucio y hay poca preocupación. Por ejemplo, hay muchísimo plástico y hay muchísima suciedad. Eso sí nos preocupa porque trae muchas contaminaciones.

P.: ¿Las personas que vivís en el campo os consideráis de alguna manera ecologistas?

R.: Somos muy ecologistas porque estamos continuamente, defendiendo el espacio y la fauna. Un agricultor y un buen ganadero depende de todos los factores y de todos los elementos que tenemos en el campo para sobrevivir. No, no es un solar. El campo necesita estar vivo. El suelo necesita estar vivo y ahora cada vez con los medios que tenemos cada vez más avanzados no se necesita labrar tanto a la tierra.

Hay que darse cuenta que si nos ponemos en clave ecologista, desde que aparece el fuego y la agricultura ya dejamos de ser ecologistas porque va en contra de la ecología.

Estamos en contra también del ecologismo que nos están contando porque gracias a que aparece el fuego y aparece la agricultura, la sociedad ha llegado donde ha llegado.

Quien mejor conoce el equilibrio somos los agricultores y los ganaderos y somos necesarios para que la sociedad vaya avanzando y tengamos unos buenos alimentos y crezcamos.

P.: Volviendo a SICcampo el apoyo como el que brinda la Comunidad de Madrid es claro. Es un gesto que hace una administración para reforzar el vínculo de lo rural con lo urbano. En otras comunidades, ¿hay una falta de este tipo de apoyos o se está avanzando mucho en este tipo de eventos?

R.: Se está avanzando y mucho desde que pasó lo del COVID, porque se ha producido una concienciación distinta en la sociedad. Por eso es importante el Salón del Campo, un evento en el que tenemos que aprovechar todas estas corrientes, con ese interés que ha despertado.

Desgraciadamente, en los últimos 40 años no se le ha dado importancia suficiente a lo que era el campo. No sé los motivos. Tú cogías los periódicos durante estos años atrás, los grandes periódicos, y no veías un artículo del campo español. Fíjate lo que mueve y la cantidad de personas que viven del campo y lo que representan. Ahora sí parece que se le está dando bastante importancia.

P.: Para terminar, ¿tiene alguna anécdota curiosa o entrañable de la edición pasada?

R.: Me impresionó algo que nunca había visto en mi vida: muchísimos carritos de niños pequeños con cinco o seis años, niños que no conocen nada de los utensilios. Lo mejor, es que les atraían como juguetes. Estaban emocionados.

Dejaron de ver el móvil con el que juegan y se pusieron entusiasmados al experimentar lo que estaban viendo, aunque fueran muchas cosas hechas para mayores. Querían jugar con todo lo que había allí. Eso sí me impresionó.

Otro detalle de esta cita es que la gente del campo, que está muy centrada en sus problemas, es que los ganaderos y agricultores también lleguen a la ciudad y se relacionen con ella, porque allí hay materia gris que va también va a aportar valor al campo.