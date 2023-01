Serio aviso de la AEMET por el tremendo cambio de tiempo que llega a España

El tremendo cambio de tiempo que llega a España ha sido objeto de un nuevo aviso de la AEMET que nos hará empezar la semana mirando al termómetro. Después de días con el país bajo cero, vuelve una cierta normalidad que alejará las nevadas, las lluvias y los vientos extremos de forma. Enero se cerrará con unas temperaturas bajas que tendrán los días contados, aunque darán unos últimos coletazos en unos días laborales y gélidos. Toma nota de este serio aviso de la AEMET para saber cuándo se producirá este cambio de tiempo.

29/01 23:31 #AEMET #FMA nivel naranja por costeros para pasado mañana en Cataluña . Imagen en vigor a las 23:31 (tabla actualizada haciendo CLIC EN LA IMAGEN), o visite https://t.co/5rmYvUEEpW https://t.co/Gl6kzKw5TQ — AEMET (@AEMET_Esp) January 29, 2023

Este lunes empieza con frío, en este intento de poner fin a un mes de enero que pasará a la historia como uno de los más fríos. Las temperaturas literalmente se han desplomado y han pasado a ser anormalmente altas a estar bajo mínimos. Un tiempo que se ha convertido en protagonista de las primeras nevadas y frío extremo que nos afecta en estos días.

Tal como figura la AEMET en su Twitter: “Heladas generalizadas en el interior peninsular. Pueden ser fuertes en Pirineos y, localmente, en otros sistemas montañosos del norte peninsular. Intervalos de viento fuerte en el Estrecho.” Las temperaturas seguirán siendo bajas al menos hasta que febrero se inicie.

A partir del martes las heladas acabarán perdiendo intensidad. Un hecho que se notará especialmente en la vertiente Mediterránea, llegando de nuevo hasta los 8ºC. Será un ligero espejismo que durará poco, teniendo en cuenta que febrero es el tercer mes más frío del año. Es posible que esta bonanza desaparezca en unos días.

La AEMET aún no ha lanzado una previsión a largo plazo para un mes de febrero en el que se espera que el termómetro vuelva a caer. Pero quizás no toque fondo como estos días en los que se ha llegado a los Pirineos a cifras de hasta -15ºC. Una cifra que hace tiempo que no se veía, con las correspondientes consecuencias.

Las heladas serán pues, una realidad hasta que llegue febrero, las temperaturas no darán tregua por lo que la AEMET advierte que no hay que bajar la guardia. Estamos ante un invierno que promete dar guerra, después de despertarse con mucha fuerza. Aunque haga sol, el frío puede ser igual o más intenso de lo que podríamos imaginar.