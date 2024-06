Sale a la luz el tremendo apodo que Antonio Tejado le puso a su tía: «Es por el bigote»

En medio de la tormenta mediática y legal que envuelve a Antonio Tejado, una nueva y curiosa revelación ha salido a la luz, añadiendo más de polémica a la ya complicada situación del ex colaborador de Mediaset. Kiko Hernández acaba de desvelar el mote con el que Tejado se refería a su tía, la reconocida cantante María del Monte.

Antonio Tejado, quien se encuentra en libertad condicional sin fianza mientras espera la sentencia que determinará su implicación en el robo en casa de su tía, ha estado en el centro de numerosas controversias. Este robo, que tuvo lugar en agosto de 2023, ha sido un golpe doloroso para María del Monte e Inmaculada Casal, las principales afectadas.

Aunque la presunción de inocencia sigue en pie para Tejado y los demás implicados, las informaciones no dejan de surgir, algunas de ellas revelando detalles personales que el excolaborador probablemente preferiría mantener en privado. Antonio no ha vuelto a hablar con su tía desde que fue acusado, de hecho fuentes cercanas aseguran que está relación está completamente acabada.

La información comprometida sobre Antonio Tejado

Kiko Hernández, durante una de las últimas emisiones de ‘Ni que fuéramos’, compartió un detalle que arroja luz sobre la relación familiar y la personalidad de Tejado. «Como si yo fuera un colega de toda la vida, decía ‘¿Has visto a Súper Mario Bros?’. Llamaba a María del Monte Súper Mario Bros. Siempre la ha llamado así,» comentó Hernández, rememorando una conversación que tuvo con Tejado en el plató. Este apelativo, aunque pueda parecer inofensivo a primera vista, ha sido criticado por su falta de respeto.

La revelación del mote causó una mezcla de reacciones entre los colaboradores del espacio presentado por María Patiño. Kiko Matamoros quiso aclarar que el apodo no tenía ninguna relación con la sexualidad de María del Monte, sino que era una referencia a un aspecto físico. «No era por su sexualidad o condición, era porque él dice que se parece a Súper Mario Bros por el bigote,» explicó Matamoros. A pesar de la aclaración, ambos Kikos no pudieron evitar reírse, aunque reconocieron que se trataba de un apodo desagradable y poco acertado.

Antonio Tejado cada vez tiene más problemas

Este tipo de revelaciones se suman a la complicada situación de Antonio Tejado, quien ha permanecido en prisión durante varias semanas antes de ser liberado bajo libertad condicional. El caso del robo en casa de María del Monte e Inmaculada Casal sigue siendo un tema delicado y doloroso para la familia. Mientras la investigación continúa y se espera la sentencia del juez, las tensiones y el escrutinio público no han cesado.

La ‘Operación Abgena’, como se conoce al robo que tuvo lugar en casa de María, ha llamado la atención de los medios y del público. No solo por la notoriedad de los involucrados, también por los detalles que han ido emergiendo. Desde la gravedad del presunto delito hasta las anécdotas personales que pintan un cuadro más complejo de los personajes en el centro de la tormenta, cada nueva información añade más leña al fuego.

Para María del Monte, este ha sido un año particularmente difícil. Ha tenido que lidiar con el impacto emocional del robo y con el escrutinio constante de los medios. Las revelaciones sobre el apodo que le puso su sobrino no hacen nada más que agravar una situación ya de por sí complicada.

La reacción del público

El público ha mostrado una mezcla de reacciones ante esta última revelación. Mientras algunos se lo toman con humor, otros consideran que refleja una falta de respeto y sensibilidad hacia María del Monte. Este incidente pone de manifiesto cómo las relaciones familiares pueden verse afectadas y distorsionadas bajo la presión de la fama y las complicaciones legales.

Hay que tener en cuenta que María es una de las personalidades más queridas del mundo del corazón. Aunque algunos le hayan querido restar importancia al asunto, lo cierto es que estamos hablando de un atrevimiento muy serio que sitúa al artista en una posición comprometida. Ella nunca ha querido hablar de su vida privada y ahora se ha visto obligada a dar explicaciones sobre un tema bastante escabroso.

El apodo de «Súper Mario Bros» que Antonio Tejado le puso a su tía María del Monte es solo una pequeña parte de una historia mucho más grande y compleja. Esta anécdota, aunque aparentemente trivial, ofrece una visión muy interesante de los sentimientos que el ex de Chayo Mohedano tenía hacia su familiar. Supuestamente se adoraban, pero con el paso del tiempo vamos descubriendo que en todo esto no había nada de cierto.