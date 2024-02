Sale a la luz el sueldo de Jenni Hermoso, Ana Mena y Ramón García por las Campanadas

A estas alturas todo el mundo sabe que Ramón García es un mago del entretenimiento, pero ha sorprendido mucho el dinero que le pagó TVE por presentar las Campanadas de 2023. Recordemos que el último programa del año es realmente importante y que todas las cadenas, tanto públicas como privadas, juegan sus cartas para intentar liderar la franja horaria.

El premio siempre se lo lleva a Cristina Pedroche, quien se ha convertido en un rostro fundamental durante este evento tan importante. El momento en el que enseña su vestido genera tanta expectación que la competencia no deja de innovar para intentar restarle protagonismo. Esa es la razón por la que TVE contrató a tres presentadores estrella: Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso.

Antes de desvelar cuánto dinero gastó en la empresa pública en esta inversión debemos tener en cuenta un dato muy importante. Ramón García consiguió llevar a lo más alto la nueva era de ‘Grand Prix’, así que el éxito estaba asegurado. El mítico concurso se convirtió en la sensación de este verano y Ramón no dudó en desvelar como había conseguido llegar a tantísima gente. El fichaje estrella fue Víctor Ortiz, campeón de España de gimnasia, acróbata y payaso, dio mucho de qué hablar durante las vacaciones estivales. García demostró que era un auténtico genio a la hora de atrapar la atención de los espectadores.

«Me fui al Teatro Arlequín y cuando acabó la función, le fiché, y ha sido la revolución, pero teníamos que dar un paso más, alguien que comentase conmigo las cosas, que diera un toque nuevo para esa generación que ya no ve la tele, ahí estaba Cristinini y no me equivoqué», respondió Ramón García cuando le preguntaron por su compañero. El comunicador reivindicó que fue su descubridor. Esto es solo una prueba más de su formidable talento.

El dinero que ha ganado Ramón García y sus compañeras

‘The Objetive’ ha dado la cifra exacta del dinero que cobró Ramón García, Ana Mena y Jenni Hermoso por despedir el año en la Puerta del Sol de Madrid. Lo cierto es que la cadena pública fue justa y pagó a todos lo mismo. «Según consta en el presupuesto anexo al contrato formalizado con la productora, figura la contratación de tres presentadores con un caché previsto de 25.000 euros cada uno, sin especificar el nombre de las personas que desempeñarán esa labor», explican fuentes que han tenido acceso a la documentación pertinente.

Ha llamado mucho la atención que Ramón García, con toda la experiencia que tiene en este tipo de programas, haya recibido el mismo suelo que sus compañeras. Ni Ana ni Jenni habían presentado las Campanadas con anterioridad, por eso ha sorprendido tanto que TVE les haya puesto a la misma altura que Ramontxu. Especialmente si rebuscamos en su pasado profesional. De hecho no hay que ir muy lejos para encontrar una información llamativa.

Durante los meses que ha estado presentando ‘Grand Prix’ el pasado verano, el exmarido de Patricia Cerezo ha ganado un total de 120.000 euros. Una cantidad que llama poderosamente la atención, pero que la cadena pública ha compartido para evitar que haya confusiones.

El sueldo de Cristina Pedroche en las Campanadas

Cristina Pedroche debutó en las Campanadas en 2014 y desde entonces ha sonado con fuerza a la misma pregunta: ¿Cuánto gana por despedir el año nuevo delante de sus fans? Se ha especulado con muchas cantidades y se ha llegado a decir que Antena 3 le paga más de 60.000 euros por este programa especial. La especulación ha llegado hasta tal punto que la presentadora no ha tenido más remedio que dar un paso adelante y negar los rumores. Insiste en que tiene un contrato de cadena con Atresmedia, por eso no cobra más por trasladarse a la Puerta del Sol, simplemente es un proyecto que forma parte de su trabajo.

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho con la posibilidad de que Mediaset contrate a Cristina Pedroche. Es un movimiento muy típico en los grupos de comunicación importantes. El traslado de presentadores de Telecinco a Antena 3 es una guerra histórica. De hecho, la pasada temporada Sonsoles Ónega dejó a su amiga Ana Rosa Quintana para tener un programa propio en la competencia y este movimiento fue muy comentado. Sin embargo, lo último que se sabe es que el grupo que antes dirigía a Paolo Vasile no ha llegado a ningún acuerdo con Pedroche.