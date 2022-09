Sale a la luz el secreto que nunca se contó sobre Rocío Jurado y Ortega Cano

El secreto que nunca se contó sobre Rocío Jurado y Ortega Cano ha salido a la luz y lo ha hecho de la mano de una confesión y un reto realizado por su hijastra. Rocío Carrasco ha tenido palabras para toda la familia, incluido el que fue el marido de su madre, el torero Ortega Cano. La relación entre ambos fue uno de los puntos que marcó los últimos tiempos de la cantante, cuya enfermedad se presentó por sorpresa y acabó siendo fulminante en cuestión de meses.

Rocío Jurado y Ortega Cano: Sale a la luz el secreto que nunca se contó

La pareja formada por Rocío Jurado y Ortega Cano parecía perfecta desde fuera. Ella, una cantante famosa, él, un torero de renombre, destinados a estar juntos pese a la diferencia de edad. La más grande llegaba hasta su torero después de un primer matrimonio que había terminado en divorcio, para Cano era su primer gran amor.

Los dos se encontraron en un momento perfecto para disfrutar de sus sentimientos. Pero el destino tenía otros planes y acabó lanzándoles a una de las peores crisis que uno puede vivir. La enfermedad de Rocío Jurado puso fin a este cuento de hadas de forma precipitada, las risas se convirtieron en lágrimas durante unos meses terribles.

Rocío fue una mujer valiente, fuerte y poderosa. Sabía que el cáncer que padecía era uno de los peores que existen, pero eso no le impidió luchar. Tenía una hija y nietos que necesitaban una madre y abuela, era ella el puntual de todos y cada uno de ellos. Luchó con fuerza y entereza y decidió someterse a un tratamiento en uno de los centros especializados que existe en el mundo.

Houston era la ciudad que acogió a Rocío Jurado y Ortega Cano en los momentos más duros de la enfermedad. Allí eran una pareja más que llegaba con ganas de vivir y buscaba una cura que hasta la fecha no existe. Para seguir con su día a día, ambos decidieron alojarse en un hotel de dos estrellas buscando el anonimato.

Según Rocío en esos días Ortega Cano no trató del todo bien a su madre, no estuvieron tan unidos como parecía desde fuera. Es complicado que una pareja pueda afrontar una desgracia de este tipo con lo cual, desde la distancia, Rocío hija crítica determinadas actitudes de su padrastro. Diego Arrabal sostiene que en su serie documental que la madre de Rocío Carrasco se distanció de Ortega Cano en su última etapa. Una especie de punto de no retorno hacia un fin inesperado de una bonita historia de amor.