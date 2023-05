Sale a la luz lo que piensan las amigas y padres de Clara Chía sobre Piqué

La nueva polémica que ha salpicado a Clara Chía ha dado un giro de 180 grados a su historia. Hasta ahora pensábamos que se llevaba muy bien con los padres de Piqué, pero hay nuevos datos. Es cierto que la relación que mantiene la joven con sus suegros no es mala, aunque se aleja mucho de ser idílica. Eso sí, es bastante mejor que el vínculo que ha entablado Gerard Piqué son sus padres. En Telecinco aseguran que los padre de Chía “no se fían” del empresario catalán.

Piqué ha dado la cara por su novia en una infinidad de ocasiones, incluso ha puesto de manifiesto la importancia de la salud mental. Entiende que las canciones de Shakira gusten y que se genere polémica, pero recuerda que detrás de todo hay una persona que está sufriendo. Sin embargo, estos intentos han caído en saco roto y el ex futbolista no tiene buena conexión con sus nuevos suegros. El problema no queda ahí. Ha salido publicado que los amigos de Chía tampoco le aceptan.

Los problemas no dejan de crecer

El medio ‘El Nacional’ confirma que los amigos de Clara Chía no tienen una buena opinión de Piqué. Le hacen responsable de todo lo que le está pasando a la joven. Este sentimiento se ha extendido a toda la familia. “Los padres de Clara no se fían de que esta relación tenga futuro”, han explicado en Telecinco. Piensan que Chía está sufriendo una presión mediática desmesurada por una relación que quizá no vaya a ningún lado. Ahí está el problema. Tampoco podemos olvidar que Piqué presuntamente empezó con Clara cuando todavía estaba con Shakira, ¿quién le asegura a Chía que a ella no le vaya a pasar lo mismo?

Los amigos de la joven le han aconsejado que sea prudente, aunque apoyan todas sus decisiones. Le han ayudado a plantar cara a Shakira. Supuestamente se ríen de la cantante por su edad y le han puesto un apodo muy poco cariñoso. ¿Quién empezó antes? Los que apoyan a Clara dicen que solo se está defendiendo de las canciones de la artista y los que están con Shakira dicen que Shakira se ha dedicado a responder a ciertas provocaciones.

Clara Chía no está tranquila

La situación es demasiado tensa. Todo el mundo pensaba que iba a cambiar cuando Shakira se mudara a Miami, pero no ha sido así. De hecho ha sucedido todo lo contrario. ¿Lo último que ha pasado? Que la cantante se habría negado a que sus hijos pasen tiempo con Clara. Se ha llegado a decir que está malmetiendo a los niños para que no tengan un buen concepto de su padre. Lo complicado es que Milan y Sasha regresarán a España en verano para disfrutar de sus vacaciones escolares. ¿Desaparecerá Clara durante todo este tiempo para no tener problemas con Shakira?

Los padres de Clara toman posición

Los padres de Clara con un matrimonio consolidado. Pertenecen a la get set de Barcelona, ciudad en la que tienen una formidable vivienda. Curiosamente no hay ninguna foto de Piqué entrando en esta casa. “Al matrimonio formado por Lluis Chía y Marga Martí no les hace gracia. Eso está claro, aunque les importa bastante poco. Abogado y empresario él, funcionaria ella, son una pareja discreta, bien posicionada, que nunca ha dado que habla”, explica un testigo en unas declaraciones que recoge ‘El Nacional’.