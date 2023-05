Sale a la luz la fecha más esperada por todos: el regreso de la famosa que va a ser un bombazo en España

¿Cuál es el lado malo de la fama? La protagonista de nuestra noticia sabría responder a esta pregunta en un tono contundente, pero antes de desvelar su identidad debemos dejar claro un aspecto. Salir en las revistas reporta beneficios muy suculentos, aunque también tiene un lado malo. Se genera una exposición que no todo el mundo sabe llevar, por mucha experiencia que haya detrás. Es lo que le ha pasado a Ana Obregón. Ha decidido traer una niña al mundo y le han pillado.. Desde entonces la expectación es máxima. Está fuera de España, pero debe volver ya y sabemos el motivo.

El motivo de su inminente regreso

Ana Obregón confesó que tenía “pocas ganas” de regresar a España. Lleva en Miami desde que nació Ana Sandra Lequio, hija de su hijo Aless. Piensa que la bebé no se merece vivir la presión mediática que le espera cuando aterrice en Madrid, por eso ha retrasado la fecha lo máximo posible. El problema es que no puede estar permanentemente en Estados Unidos. En ‘El programa de AR’ explicaron que solamente podía residir allí durante tres meses, pero esa no es la razón de su inminente regreso. Hay algo más que acaba de salir a la luz.

La actriz y presentadora ha escrito un libro titulado ‘El chico de las musarañas’ y lo va a presentar por todo lo alto. Salió a la venta cuando ella estaba en Miami, así que no pudo hacer ningún evento. Vuelve a España para acercar este proyecto a los lectores de la Feria del Libro de Madrid. “Yo os tengo que confirmar que Ana Obregón va a estar físicamente con la gente en contacto el día 11 de junio”, han explicado en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’.

La cita más especial de Ana Obregón

Ana conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que no puede reaparecer en la Feria del Libro sin dar explicaciones. No quiere sufrir ninguna avalancha, por eso ha organizado una rueda de prensa antes de presentarse en su caseta. Firmará libros a todos sus fans y evitará que la prensa se acerque a lanzar preguntas incómodas. La fecha de esta rueda de prensa no está confirmada, pero evidentemente se celebrará antes del 11 de junio.

La ex de Alessandro Lequio lo tiene todo preparado. Sus amigos han recalcado que “es muy inteligente” y antes de viajar a Miami para buscar a su nieta gestionó la situación. Dicen que la última página de su libro la escribió en Estados Unidos, “después de ver la carita de su niña”. En aquel momento ya sabía que ‘El chico de las musarañas’ sería un éxito, de ahí que decidiera aparecer en la Feria del Libro de Madrid.

Una lluvia de críticas

Ana Obregón es un rostro aplaudido por muchos, pero también ha recibido bastantes críticas. Ella se ha defendido en la revista ‘¡HOLA!’, su publicación de cabecera, y en las redes sociales. Cree que le juzgan por traer una niña al mundo con una edad avanzada porque “hay machismo”. Otros artistas hombres han seguido sus pasos y no han recibido tantos ataques.