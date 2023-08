Sale a la luz el dineral que cobra este presentador español y es para alucinar

Todo el mundo sabe que los presentadores de Telecinco firman contratos millonarios, de hecho se ha armado grandes revuelos por este motivo. Recientemente supimos que Jesús Vázquez ganaba tres millones de euros anuales, de ahí que disfrutara de un patrimonio envidiable. Vázquez ha sabido invertir bien su dinero y es propietario de tres empresas, eso sin contar las viviendas que tiene repartidas por toda España. El protagonista de esta noticia ha seguido una estrategia parecida. Sí, también trabajaba en Telecinco, pero ya no forma parte de la cadena.

La identidad del presentador millonario

Estamos hablando de un rostro fundamental para entender algunos programas de Telecinco. En su momento estaba en varios formatos a la vez, pero decidió desaparecer para tomarse “un año sabático”, tal y como él mismo contó en sus redes sociales. Cuando quiso regresar a la cadena ya no estaba Paolo Vasile, el antiguo consejero delegado de Mediaset España. ¿Qué hizo él? Mudarse a la competencia y allí ha firmado un contrato cuyas condiciones económicas acaban de ver la luz. Sí, nos estamos refiriendo a Jordi González.

Jordi presenta ‘Lazos de Sangre’, un programa donde se desenvuelve muy bien porque es del mismo estilo que ‘Hormigas Blancas’, un formato que en su momento triunfo en Mediaset. Es decir, conoce el funcionamiento y la esencia del mismo. González ha entrado en TVE por la puerta grande y recibirá un caché muy elevado por capitanear el citado proyecto. Lo mejor de todo es que la audiencia le ha recibido con los brazos abiertos, así que es posible que le veamos en otros programas.

¿Cuánto cobra Jordi González?

Jordi González gana 15.000 euros por cada programa de ‘Lazos de Sangre’. El medio Tvienes ha aportado este dato tan sorprendente. Nadie lo esperaba. Recordemos que en su momento se generó una gran polémica porque otro medio filtró que los jueces de ‘MasterChef Celebrity’ ganaban 10.000 euros por intervención. La gran mayoría del público lo consideró excesivo y ahora hemos descubierto que Jordi, la antigua estrella de Mediaset, ha superado esta cifra.

Jordi, orgulloso de haber vuelto a TVE

Jordi González está encantado en TVE. No solo por el dinero que recibe. Para él ha sido como volver a casa porque cuando empezó a trabajar en televisión la cadena pública le dio una buena oportunidad. El presentador asegura que ‘Lazos de Sangre’ es un programa que le hacía ilusión. Ya lleva un tiempo en antena y siempre le ha llamado la atención. “Es un programa que tiene prestigio, que está muy bien hecho y no les costó mucho convencerme. Es un formato además que se aparta bastante de lo que he hecho en mi última etapa profesional. Me hizo ilusión”, comentó antes de empezar.

El comunicador ha arrasado en audiencia y se ha rodeado de un grupo de colaboradores muy profesionales, como pueden ser Rosa Villacastín o Beatriz Cortázar. Esta última también trabajaba en Telecinco, pero se fue de la cadena para emprender otros proyectos. En estos momentos también colabora con los espacios de Antena 3. ¿Cuánto le pagarán a ella? Recodemos que trabajaba con Ana Rosa Quintana, quien tiene fama de ser muy generosa con sus tertulianos. “Ana Rosa paga muy bien”, dijo hace años Jorge Javier Vázquez, quien también empezó con ella.