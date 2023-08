La fortuna oculta de Jesús Vázquez: sus empresas, propiedades y su sueldo de millonario

La vida de Jesús Vázquez está íntimamente relacionada con el mundo del entretenimiento. Lleva más de dos décadas generando contenido en la pequeña pantalla y es uno de los comunicadores más destacados de Mesdiaset. De hecho Telecinco ha apostado por él para recuperar un programa histórico que pretende hacer historia: ‘Allá tú’. Vázquez ha reflexionado sobre su pasado en los medios y ha confesado que hace tiempo sufrió un altercado que le dejó huella. Según su relato, uno de sus responsables cruzó los límites y tuvo un mal comportamiento.

“Me he encontrado animales televisivos maravillosos de los que he aprendido y también me he encontrado con mucho bicho. Tiburones muchos, pulpos la verdad es que no tantos”, comentó en una de sus últimas entrevistas. “Solo tuve un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo ¿eh?, no pulpa. Tuve un incidente, bueno un par, en los que sentí que me estaban intentando envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo”. ¿Le ha merecido la pena el disgusto? Sí. Hoy disfruta de un patrimonio envidiable.

El sueldo millonario de Jesús Vázquez

Jesús Vázquez es una leyenda en Telecinco y como no podía ser de otra forma disfruta de un sueldo extraordinario. El presentador cuenta con el apoyo de los altos cargos de la cadena y se siente muy protegido por los mismos, atrás quedaron los empresarios que le hicieron sentirse incómodo. Según ha salido publicado, Vázquez tiene un sueldo anual de tres millones de euros. Eso no es todo. Ha sabido invertir su fortuna fundando empresas que le reportan grandes beneficios.

El presentador ha sabido aprovechar su fama, no solo para crear un patrimonio millonario, también para consolidar un legado muy importante. El colectivo LGTBI le considera un referente. No es para menos. Siempre que puede lanza un mensaje de apoyo y lucha por la igualdad de derechos. “Estoy muy orgulloso de ese niño, de que fuera gordito, de que fuera maricón. Estoy muy orgulloso de ser maricón, muy orgulloso, no me cambiaría de orientación por nada del mundo”. ¿Cuánto dinero habrá ganado en los medios sabiendo que todas las empresas le quieren debido a su buena reputación?

Jesús Vázquez también es empresario

En estos momentos Jesús Vázquez tiene tres empresas a su nombre que gestiona con la ayuda de su marido. El matrimonio está detrás de un entramado importante compuesto por tres entidades: Bopreci SL, Bretufas SL y Sanset Madrid SL. Roberto Cortés, el gran amor de Vázquez, juega un papel importante en estos negocios y está pendiente de los mismos.

La otra fuente de ingresos

Jesús Vázquez sabe que la televisión no dura para siempre, así que ha diversificado sus ingresos. Además de sus empresas tiene propiedades repartidas por toda España. En una ocasión reflexionó sobre su futuro televisivo y reconoció que se había planteado retirarse en un futuro cercano. Por suerte este suceso tardará en llegar, pues muchos espectadores le adoran.