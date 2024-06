Roberto Brasero confirma el último aviso de la AEMET sobre lo que está a punto de llegar a España

El último aviso de la AEMET ha sido confirmado por Roberto Brasero, sabemos lo que está a punto de llegar a España. Estamos viviendo un mes de junio con unas temperaturas que son totalmente sorprendentes y que quizás nos sorprendan. No es nada fácil asumirlas.

Pasar de los más de 35º a casi la mitad en cuestión de días es algo para lo que debemos estar preparados. En esta montaña rusa de temperaturas hay un punto que debemos tener en cuenta. Roberto Brasero nos explica que está a punto de llegar.

Confirma Roberto Brasero el último aviso de la AEMET

Los expertos en el tiempo están muy pendientes de lo que pasa en los cielos. Parece que la situación está cambiando y lo hace de la mejor manera posible, por lo que podemos empezar a prepararnos para lo peor, en un final de primavera que ya está siendo histórico si vemos las temperaturas.

Roberto Brasero está empezando a mostrar unas cifras que son especialmente complicadas y que puedes tener sobre la mesa una serie de detalles que son fundamentales. Habrá llegado el momento de estar pendientes de unas cifras que no son nada buenas.

Estos días pasamos de las altas temperaturas a las bajas y lo hacemos de una manera que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Cuando ya lo teníamos todo preparado para ir a la playa, llega un importante cambio que nos deja en una situación distinta, en este tiempo cambiante.

No hay trampa ni cartón, los mapas del tiempo no mienten, solo nos explican en cierta manera qué es lo que debemos esperar en estos días que estamos teniendo por delante y que quizás desconocíamos. Es hora de empezar a prepararse para lo peor y de hacerlo de la mejor forma posible.

Con lo cual, hay que buscar una serie de elementos que realmente estarán presentes y que se convertirán en una realidad. Si estás pensando en hacer planes para estos días, no lo dudes, la previsión de Roberto Brasero y de la AEMET no deja lugar a dudas. Este mes de junio nos va a traer más de una sorpresa.

Estamos llegando ya al final de este tiempo que tenemos por delante y que quizás nos haga ver de nuevo el verano asomarse tímidamente. Aunque no hay que confiarse del todo.

Lo que está a punto de llegar a España

La previsión del tiempo de Roberto Brasero y de la AEMET coinciden con una cierta estabilización. Dejaremos atrás las lluvias, aunque solo sea de forma tímida para dar paso a un sol que nos recordará el calor de esta época del año que estamos teniendo por delante y que debemos poner sobre la mesa.

Tal y como nos dice Roberto Brasero: «También es probable que esta situación de inestabilidad que da lugar a chubascos y tormentas se prolongue también durante el miércoles. Quizá empiece el día más tranquilo, pero no hay que fiarse porque de cara a la tarde es probable que vuelvan a crecer estas nubes que puedan dejar lluvias fuertes e incluso alguna granizada en el interior sudeste peninsular y Cataluña y Mallorca, sin descartar que caiga de nuevo chaparrón en el resto del tercio oriental peninsular así como de nuevo en zonas del centro.

Y no se descarta tampoco que, en plena cuenta atrás para la llegada del verano, caiga de nuevo algún copo de nieve en cotas altas del Pirineo. El jueves ya es otra cosa. Los modelos meteorológicos marcan una vuelta a la estabilidad, lo que tendría dos consecuencias: por un lado el predominio del sol en casi toda España y por otro un ascenso generalizado de las temperaturas.

También el viernes seguiría esa tendencia de temperaturas más altas y tiempo más estable, pero no del todo porque ese día puede llegar un frente por Galicia, donde ahora luce el sol, y que recorra el cantábrico con algunas lluvias débiles en general, pero ya sin estas tormentas fuertes que estaos días estamos teniendo en muchas otras zonas de España».

Coincidiendo con una previsión de la AEMET: «Se prevé un día estable con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el este de Cataluña y Baleares se prevé que persista la inestabilidad con nubosidad y chubascos que se espera tiendan a cesar a lo largo del día. También se dará nubosidad de evolución diurna afectando al cuadrante sureste peninsular y pudiendo dejar algún chubasco disperso. Asimismo, se prevé el acercamiento de un frente atlántico por el noroeste peninsular, con un aumento de la nubosidad en Galicia y Cantábrico occidental, dejando precipitaciones en el noroeste de Galicia que no se descartan al final del día en el resto Galicia y Asturias. Se espera, además, nubosidad baja matinal en Cádiz, litorales de Alborán, sudeste peninsular, en torno del Cantábrico oriental y alto Ebro, Pirineos, Cataluña y norte de Galicia, con algunas nieblas y brumas matinales asociadas. En Canarias, cielos nubosos o cubiertos al principio tendiendo a menos para quedar con intervalos de nubes bajas y posibilidad de alguna precipitación débil en los nortes, y cielos poco nubosos al sur. No se descarta la entrada de calima débil afectando al extremo sur peninsular.

Las temperaturas máximas descenderán en el oeste de Galicia y extremo oeste de Alborán, aumentando en el resto, de forma notable en el centro norte peninsular, Cantábrica, Pirineos y en torno de la Ibérica. Pocos cambios en Canarias. Se podrá llegar a los 35 grados en puntos del Guadalquivir. Las mínimas tenderán a descender en el tercio norte peninsular y norte de Baleares, y en general con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en Pirineos».