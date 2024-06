Roberto Brasero anuncia el fin de la DANA: el verano está más cerca de lo que pensamos

Roberto Brasero ha lanzado un importante anuncio que nos afecta a todos, el fin de la DANA y la llegada del verano está muy cerca. Le daremos la bienvenida al verano con unas temperaturas que están muy por debajo de lo habitual, con unos cielos nublados.

En gran parte del país las lluvias y el descenso de las temperaturas están llegando a gran velocidad tal y como vemos. Por lo que, es importante estar preparado para afrontar un cambio de rumbo que puede ser imposible de creer. El experto Roberto Brasero, tienes las claves de lo que nos espera.

Anuncia Roberto Brasero, el fin de la DANA

La DANA que ha golpeado esta semana con fuerza a nuestro país tiene los días contados, especialmente con unas cifras que no son las esperadas. Estamos ante un cambio significativo que puede acabar siendo el que marque la diferencia a la que nos enfrentamos en este momento.

Un giro radical que puede acabar siendo el que nos invita a luchar contra unos detalles que son claves y que quizás hasta ahora podemos empezar a visualizar o a luchar. Con un giro de guion que será el que nos haga estar listos para un verano que tenemos a la vuelta de la esquina. Pese a las lluvias intensas de estos días, el cambio de estación será una realidad.

Hoy 20 de junio pasaremos al verano y lo haremos con algunas alertas por tiempo violento que acabarán siendo una realidad. Debemos estar especialmente preparados para afrontar una situación más propia de esta estación. Los días de lluvia ya están más cerca de lo que nos imaginamos.

Son tiempos en los que tenemos que empezar a visualizar un giro de guion que puede acabar dando lugar a una temporada incierta. Las altas temperaturas volverán a ser noticia si nos fijamos en la previsión de un Roberto Brasero que desde Antena 3 nos trae las últimas novedades de unos mapas del tiempo que van cambiando.

Aunque hoy sea un día gris para recibir al verano, en breve vamos a vivir inmersos en un verano de esos que nos colocan en una posición radicalmente distinta a la esperada. En cuestión de horas le vamos a decir adiós a la DANA para abrazar totalmente a unas temperaturas que serán noticia a las puertas de San Juan.

El verano está más cerca de lo que pensábamos

Vamos a prepararnos para recibir a un verano que acabará siendo noticia en este día, hoy cambiamos de estación y lo hacemos con un ambiente de lo más primaveral. Especialmente si tenemos en cuenta la situación a la que nos enfrentamos, nada más y nada menos que una temible DANA que afectará gran parte del país. Roberto Brasero nos trae buenas noticias desde su previsión del tiempo, con unos registros que pueden ser especialmente sorprendentes.

Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda al respecto: «Las últimas horas de la primavera van a ser tormentosas. Las tormentas más fuertes de este jueves las esperamos en el área del noreste peninsular: Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, este de Castilla y León, con chubascos fuertes y posibles granizadas ya por la mañana. También pueden caer en Baleares y pueden repetirse en Menorca las rissagas, esa oscilación brusca del nivel del mar de la que ya hemos hablado. A lo largo del día de nuevo se extenderán las lluvias al resto de la mitad norte y centro peninsular donde también pueden caer tormentas por la tarde. En Extremadura ya no debería llover tanto como este miércoles y en el sur de Andalucía y Canarias no se esperan lluvias, aunque sí fuetes rachas de viento. Las temperaturas del jueves seguirán bajando, y tendremos el día más fresco de la semana, justo el día que entra el verano. El amanecer volverá a ser más fresco en la mayor parte de la Península y la tarde en general no será muy cálida, salvo en Murcia, Málaga, Alicante y Valencia donde sí alcanzaremos los 30º en el resto de las capitales nos quedaremos por debajo. Subirán a partir el viernes cuando ya se marcha la DANA y las lluvias y tormentas desaparecerán casi por completo y el fin de semana sumaremos más grados en el centro y sur peninsular. Un ejemplo, Madrid este jueves 22º de máxima y el sábado 32º».

La DANA se marchará y llegará el calor con fuerza: «Habrá que esperar al final de la jornada peo este jueves cambiaremos de estación. Será a las 22 horas y 51 minutos, horario peninsular. A partir de ahí nos esperan 93 días de verano, la estación más larga del año. Y calurosa. La AEMET ha presentado este miércoles su pronóstico estacional para julio, agosto y septiembre, donde destaca un verano “no solo más cálido de lo normal, sino que puede ser mucho más cálido. Hay una alta probabilidad (70 al 100 % en la mayor parte de España) de que se sitúe entre el 20 % de los más cálidos registrados” afirman desde la Agencia Estatal de Meteorología. En cuanto a precipitaciones, generalmente en los meses de julio y agosto suelen ser escasas, aunque ya en septiembre a veces hay temporales de lluvias. Este año, el escenario más probable es el de un trimestre con menos lluvias de lo habitual. Aunque ahora no lo parezca: se despide la primavera con estas tormentas, lluvias y granizo y con temperaturas frescas en comparación con otros meses de junio. Sin embargo, con este primer ascenso térmico que esperamos en cuanto se marche el viernes la DANA y una segunda subida que puede darse la semana que viene, habrá quien, dentro de tan solo siete días, el miércoles que viene, ya esté diciendo que está harto de tanto calor. Pues parece que será solo el principio».