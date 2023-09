La «renuncia silenciosa» o el drama de los millenials para conseguir el empleo perfecto

Para los millenials, encontrar el empleo perfecto, con buenas condiciones laborales y un buen sueldo, es una tarea muy complicada, sobre todo en determinados sectores como el de la hostelería. Se trata de una generación con muchísima presencia en redes sociales, así que ha puesto de moda en TikTok un nuevo concepto que hace referencia a su dramática situación laboral: «renuncia silenciosa».

¿Qué es la «renuncia silenciosa»?

El primero en acuñar este término fue Bryan Creely, un entrenador profesional de más de 45 años que fue despedido cuando comenzó la pandemia del Covid-19 en el año 2020. Fue entonces cuando empezó a publicar vídeos en TikTok dando consejos acerca de cómo encontrar un buen empleo y hacer frente a los problemas laborales, según recoge el diario ‘Los Angeles Times’.

Bryan aseguraba en sus vídeos que le interesaban aquellas personas que se estaban rebelando contra los «entornos de trabajo tóxico» y las jornadas laborales interminables. En lugar de renunciar, lo que hacían era trabajar lo justo y necesario para mantener el puesto de trabajo.

Esta práctica recibe el nombre de «quiet quitting» en la red social y Hunter Kaimi, un trabajador de 22 años, fue una de las primeras personas que decidió llevarla a cabo. Tal y como él mismo explicó, decidió no comprometerse en un empleo donde le pagaban mal, no tenía ninguna posibilidad de ascender y sus condiciones eran un claro ejemplo de precariedad laboral.

Lo que empezó siendo un testimonio en TikTok terminó haciéndose viral, y desde entonces cada vez más personas han decidido contar su propia historia. La psicóloga Sandra Parra ha escrito una publicación en Linkedin hablando de la «renuncia silenciosa»: «Se refieren a esas personas que cansadas de las condiciones laborales actuales, la precariedad, la inexistencia de las horas extra pagadas, las pocas perspectivas de mejora y otros muchos factores… deciden hacer su trabajo y ya».

Y añade: «El problema es que estamos tan acostumbrados a que los trabajadores acepten cualquier situación que el hecho de poner algún tipo de límite nos parece revolucionario».

Según el informe ‘State of the Global Workplace 2023’ publicado por la consultora ‘Gallup’, el 59% de los trabajadores de todo el mundo se encuentran en situación de «renuncia silenciosa». En Europa esta cifra sube hasta el 79%. El informe establece tres niveles para los empleados en función de cuál sea su nivel de implicación con la empresa para la que trabajan: comprometidos, no comprometidos y activamente desconectados.