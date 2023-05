La rajada de Susanna Griso contra Ana Soria que deja a todos estupefactos

Ana Soria se convirtió en el rostro más buscado cuando empezó a salir con Enrique Ponce, pero tomó una decisión: desaparecer y no colaborar con la prensa. No quería que le acusaran de estar con el torero para hacerse famosa, así que se apartó de los medios. Recordemos que durante una época incluso borró sus redes sociales y ahora sabemos que necesitó ayuda de profesionales. Acaba de dar una entrevista en ‘El Hormiguero’. Es la primera vez que se sienta en un programa de televisión y la primera vez que habla con un periodista de forma pública. Siempre había estado al margen.

Algunos no entienden su cambio de actitud y en este grupo se encuentra la presentadora Susanna Griso. Suele ser muy prudente, pero en esta ocasión ha dado un golpe en la mesa y ha dicho lo que piensa. ¿El motivo?

El ataque directo de Susanna Griso

Susanna ya no se corta y ha expresado su opinión sobre Ana Soria. No entiende que haya dado una entrevista “de buenas a primeras” y piensa que hay un motivo oculto. Se niega a pensar que lo haya hecho de forma desinteresada. Su dilatada experiencia en televisión le invita a pensar que hay algo detrás que nadie quiere contar. “¿Qué estáis diciendo, que tal vez vaya a ‘El Desafío’, por ejemplo, y Ana Soria se haga influencer?”, les ha preguntado a sus colaboradores de ‘Espejo Público’. Estos le han respondido que la joven está estudiando para ser abogada y Griso no se ha quedado callada.

La presentadora ha cuestionado la carrera de Ana. Desde su punto de vista lleva demasiados años estudiando y cree que debería haber acabado ya. “Ana Soria lleva 11 años intentando sacarse el título de abogada”, ha comentado en tono burlón. Recordemos que la novia de Enrique Ponce todavía tiene edad de estar en la universidad. Se hizo famosa cuando cumplió 22 años, en aquella época estaba estudiando, pero tuvo bastantes problemas por la presión mediática.

Ana Soria estuvo en terapia

Cuando Ana se hizo famosa su entorno dejó claro que no quería aprovecharse de nadie porque venía de una familia acomodada. Estaba estudiando derecho. Es lo último que se sabe sobre su carrera. Quizá haya terminado o quizá siga, pero la joven no quiere compartirlo. Susana Griso no ha tenido en cuenta la posibilidad de que Soria ya tenga el título. En un intento de defender a Paloma Cuevas ha bromeado diciendo que Ana lleva 11 años estudiando. Ataques como este, según contó en ‘El Hormiguero’, le provocaron consecuencias. Asegura que ha estado en terapia.

El origen del conflicto

Paloma Cuevas es un rostro muy respetado en el mundo del corazón, por eso la mayoría de periodistas están a su lado. Esto ha provocado que Ana Soria tenga problemas. “Desde que empezamos la relación la prensa nos ha dado mucha caña y no hemos entrado en nada. Hemos intentado llevar la relación con la máxima discreción, pero no lo eliges”, le explicó a Pablo Motos.