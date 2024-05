La radical transformación de Pierce Brosnan (007) para su última película

Pierce Brosnan sigue impresionando a sus 70 años. Está en plena forma y ha aceptado un nuevo proyecto. El emblemático actor, reconocido por su interpretación de James Bond, ha sido visto recientemente en el set de su próxima película, ‘Giant’, luciendo un aspecto impresionante. Fuentes cercanas aseguran que se ha puesto en manos de profesionales para mostrar un cuerpo perfecto. Siempre ha mantenido una imagen física envidiable y una vida fitness activa, pero en los últimos meses ha intensificado sus ejercicios.

Pierce Brosnan ha sido captado durante el rodaje de ‘Giant’, dejando a todos sin palabras por su apariencia irreconocible para este papel. El largometraje está basado en la vida del boxeador británico-yemení Naseem «Naz» Hamed, quien logró ascender desde la pobreza hasta alcanzar el éxito con un campeonato mundial, bajo la tutela de su entrenador de boxeo, el irlandés Brendan Ingle.

La transformación de Pierce Brosnan para interpretar este papel es notable, demostrando una vez más su versatilidad como actor y su dedicación al personaje. Con ‘Giant’, Brosnan promete ofrecer una actuación impactante y emocionante que capturará la historia inspiradora de Naseem Hamed en la pantalla grande. Los seguidores de 007 esperan con entusiasmo verlo en este nuevo papel, que seguro será otro hito en la destacada carrera de este legendario actor de Hollywood, pero ¿cómo se siente él?

Así afronta Pierce Brosnan sus 70 años.

La edad no es un problema para él. Pierce Brosnan ha hablado abiertamente de los años que tiene e insiste en que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. «A mis 70, me siento alegre, feliz y creativo. El arte y mi familia han desempeñado un papel importante y quiero compartirlo». Después de grabar algunas escenas de su nueva película, se está hablando mucho del cambio físico que ha experimentado, aunque el artista prefiere que el público se centre en su talento como pintor. Su agenda siempre ha estado repleta de compromisos y por eso no ha explotado su talento, pero asegura que es una de sus grandes pasiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de New York Post (@nypost)

«Llevo pintando desde el año 87 y para mí es muy terapéutico», afirmado en una de sus últimas entrevistas. «Pintar me ha ayudado a encontrar mi camino en la vida. Cuando me siento angustiado, me voy al lienzo. Me reconforta y me hace feliz». Entiende que haya gente que no le tome en serio, por eso invita a sus detractores a que visualicen su obra antes de criticarla. Aprovechando que el foco está puesto en su persona, ha aclarado qué hay detrás de sus cuadros. «Quiero crear cosas que me hagan feliz. Hacer algo mágico y que tenga su propia historia con equilibrio, color y belleza. Nada más».

Todo sobre la nueva película de Pierce Brosnan

La nueva película de Pierce Brosnan promete ser una emocionante y conmovedora historia basada en hechos reales, con un elenco talentoso y una trama fascinante. Producida ejecutivamente por Sylvester Stallone y dirigida por Rowan Athale, la película se centra en los humildes orígenes y la asombrosa ascensión del boxeador británico-yemení Naseem «Naz» Hamed, interpretado por Amir El-Masry. El 007 más famoso del cine de Hollywood afronta con ilusión este nuevo proyecto.

La trama sigue la historia de Hamed, cuya carrera en el boxeo despegó bajo la tutela de su improbable descubridor, Brendan Ingle, un trabajador de la industria siderúrgica convertido en entrenado. La asociación entre Hamed y Ingle fue inusual pero exitosa, destacada por el estilo poco ortodoxo de Hamed, su personalidad arrogante y su dominio absoluto en el ring. A pesar de enfrentarse a la islamofobia y el racismo en los años 80 y 90.

El gran esfuerzo que está haciendo el ‘agente 007’

‘Giant’ promete explorar los desafíos y triunfos enfrentados por el deportista y su entrenador en su viaje hacia la élite del boxeo mundial. La película capturará la atmósfera única de la época y abordará temas importantes como la discriminación y la determinación para superar las adversidades.

Con Pierce Brosnan en un papel clave en esta película, su transformación física y su dedicación al papel de Brendan Ingle son evidentes, lo que añade una capa adicional de autenticidad y emoción a esta historia inspiradora. Con Stallone como productor ejecutivo, ‘Giant’ promete ser una película que cautivará a los espectadores con su poderosa narrativa y actuaciones excepcionales. Mientras llega el ansiado estreno, el galán de Hollywood sigue preparándose al máximo por ofrecer su mejor versión.