¿Quién es Yoli Claramonte y por qué se hizo famosa?

Nuestra crónica social ha cambiado mucho en los últimos tiempos y ahora tenemos a personajes que antes eran impensables, como por ejemplo a Yoli Claramonte. Es una youtuber que se dio a conocer a raíz de su participación en ‘Gran Hermano 15’. Estuvo en este mítico concurso junto a su prima Alejandra González y llegaron tan lejos que se convirtieron en un rostro habitual de Telecinco. Sin embargo, no supieron ajustarse a la demanda del público y tuvieron que buscarse un nuevo futuro en las redes sociales. Lo cierto es que Instagram ha sido la oportunidad perfecta para Yoli, quien está muy bien posicionada.

La joven nació en Albacete, es muy sencilla y lleva la honestidad por bandera. Mantuvo una relación sentimental con uno de sus compañeros de ‘Gran Hermano’ y tuvieron una hija juntos llamada Valeria. El problema es que este romance no llegó a buen puerto y la expareja compartió sus diferencias con el gran público. Yoli dio su versión en ‘Making LoveYoli’, un canal que protagoniza en Mtmad, la plataforma digital de Mediaset.

Las de protagonizado Yoli Claramonte

Yoli Claramonte ganó mucho peso en las redes sociales a raíz de los conflictos que tuvo con Jonathan, el padre de su hija, quien también formó parte del elenco de ‘Gran Hermano 15’. Sin embargo, él adoptó una postura más discreta e intentó distanciarse del foco mediático cuando se acabó el concurso. Mientras tanto, su ex aprovechó para darse a conocer y para emprender una aventura empresarial gracias al éxito que tenía en las redes sociales. Es ahí cuando nació su primera polémica.

Yoli decidió lanzar su propia marca de ropa y en un primer momento consiguió muchas clientas. La cuestión es que sus detractores empezaron a investigar y se dieron cuenta que estos productos venían de China y ella los vendía a un precio demasiado alto. La joven tuvo que hacer frente a este revuelo sola porque ya no estaba con Jonathan. Aprovechando que el foco estaba en ella, dio un paso adelante para dejar claro el motivo por el que no seguía con el padre de su hija: «No estamos tan bien como para estar juntos».

Yoli ha sufrido un aborto

La youtuber está de plena actualidad porque hace unos meses anunció que estaba esperando un nuevo hijo junto a su novio Jorge. Celebró la noticia con un gran entusiasmo y no tardó en compartirla con sus seguidores, así que no ha tenido más remedio que actualizar la situación y comunicar un triste suceso. En la última revisión médica la ginecóloga le ha comunicado que ha perdido al bebé. «Nos disponíamos a ver la eco y la médica no lo encontraba. Nos decía que esperáramos un momento y al final no había latido. El bebé estaba muerto», comenta visiblemente afectada.

El apoyo de su nuevo novio

Por suerte Yoli puede contar con el apoyo de su novio, a pesar de que él también está muy disgustado porque tenía una gran ilusión por volver a ser padre. “Nos hemos llevado un gran palo, no sabíamos ni qué decir ni lo que estaba pasando. Es algo que no te esperas, como una jarra de agua fría. Ha sido un momento bastante tenso», informa la pareja en el canal de Mtmad que comparten.