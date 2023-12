Jessica Bueno cuenta toda la verdad sobre su ruptura con Pablo Marqués

Sin lugar a dudas, Jessica Bueno se ha convertido en una de las concursantes estrella de esta edición de Gran Hermano VIP. Aunque ya ha sido expulsada, lo cierto es que el triángulo amoroso que ha formado junto a Luitingo y Pablo Marqués, con quien mantenía una relación fuera del espacio, sigue copando horas y horas de la crónica social de nuestro país. Sin ir más lejos, este domingo, 10 de diciembre, la modelo acudió al habitual debate del reality, presentado por Ion Aramendi. Plató en el que ha revelado nuevos datos sobre su historia de amor con Marqués.

Pese a que muchos apuntaban a que la química entre Bueno y el cantante era más que evidente, Jessica siempre dejó claro que entre ellos tan solo había una amistad y que una vez terminara su estancia en la casa más famosa de la televisión se reencontraría con su novio. Sin embargo, ha confirmado que ya no son pareja. «Todo lo que tenía que decir está en mi perfil de Instagram», ha afirmado Jessica Bueno. «Todo el mundo ha podido leer lo que opino al respecto y no tengo nada más que decir», ha añadido después de asegurar que pese al desenlace está estable. «Yo estoy bien, simplemente hago lo que me nace y mi deseo de centrarme en mis hijos y en mí misma», ha proseguido. En la misma línea, la ex de Jota Peleteiro ha dejado claro que el fin de su relación con el empresario no ha tenido nada que ver con Luitingo. «Nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevaba cuatro meses con él, sacada poco después de mi divorcio. No se ha acabado por Luis”, se ha sincerado. «Yo aún tengo cosas que curar. Nadie se da cuenta de que yo hace un año me he divorciado, yo no estoy preparada para estar con alguien más», ha continuado Jessica. Por su parte, Luitingo, que escuchaba gritos desde el exterior que desvelaban la ruptura de Jessica Bueno y Pablo Marqués, se ha mostrado muy sorprendido al conocer la noticia.

Jessica Bueno en una imagen de archivo / Gtres

El mensaje de Jessica Bueno

Nada más salir de la casa, Jessica Bueno compartió en su perfil de Instagram un post con un mensaje en el que se abrió en canal. «Me hacéis sentir tan especial. Ha sido una experiencia indescriptible. Me siento feliz por que lo he vivido al 1000×1000, poniendo mi alma y mi corazón en todo y sobre todo me he sentido más disfrutona que nunca. Mi mayor premio ha sido que hayáis podido conocerme para lo bueno y lo malo, que podáis sentiros orgullosos de mi o incluso decepcionados. Pero sobre todo haber tenido estos meses para mi, que necesitaba tanto. Gran Hermano me ha regalado el tiempo para volver a sentirme viva. De verdad que sois maravillosos», sentenció, muy emocionada por haber podido formar parte del concurso.