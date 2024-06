¿Quién es Marta López, la mujer con la que Kiko Matamoros se dio el ‘sí, quiero’ hace un año?

Marta López Álamo es una de las modelos más destacadas del momento, pero ¿cómo era su vida antes de conocer a Kiko Matamoros? Hace justo un año pasó por el altar para formalizar su relación con el colaborador. El matrimonio atraviesa un momento fantástico y Kiko ha querido celebrarlo haciendo un viaje muy especial. En estos momentos el tertuliano y la influencer están en un romántico crucero donde podrán disfrutar el uno del otro lejos de los paparazzi. Antes de empezar dicha aventura, Matamoros le compró un diamante a su mujer en una conocida tienda de Madrid que se define como «la mejor» de su sector.

Marta López acumula más de 400.000 seguidores en sus redes sociales y ha realizado campañas con marcas muy importantes. Tanto es así que el día de su boda la joyería Yanes le prestó todos los complementos para que estuviera estupenda. El evento se celebró en la capital: primero en una emblemática iglesia y después en el famoso Hotel Ritz. Kiko Matamoros organizó una fiesta por todo lo alto para festejar su amor por Marta. No podemos olvidar que ya ha estado casado en dos ocasiones, primero con Marián Flores y después con Makoke. Sin embargo, está convencido de que esta vez es diferente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kiko Matamoros – OFICIAL (@kiko_matamoros)

Marta es una persona muy inquieta y ha rechazado grandes proyectos en televisión porque quiere centrarse en su carrera como modelo. Ha trabajado mucho fuera de España e incluso no descarta vivir una temporada en Nueva York porque Madrid se le ha quedado pequeño. De momento reside en un palacete ubicado en el centro de la ciudad, una casa repleta de obras de arte donde podemos encontrar un vestido que no está al alcance de todos. La mujer de Matamoros colecciona vestidos de grandes firmas y siempre va perfecta a todos los eventos.

Marta López, una mujer inquieta

Como toda estrella que se precie, Marta López también ha recibido muchas críticas por parte de sus detractores. Han acusado a la modelo de estar más pendiente de su imagen que de su formación académica, pero Kiko Matamoros ha asegurado que es justo lo contrario. La joven invierte tiempo y dinero en cuidar su aspecto, aunque también es una gran aficionada de la lectura y le apasiona ampliar sus conocimientos.

«No creo que haga mal a nadie ni daño a nadie. Si se quieren meter con mi cuerpo o lo que sea que lo hagan, eso dice más de ellos que de mí. Igualmente repito, tengo bastante más positivo, aunque se quiera poner el foco en lo negativo», responde cuando le preguntan por los ataques que recibe en las redes sociales. Hay que recordar que Marta ha estudiado Administración y Dirección de Empresas, así que es una persona preparada que no se limita únicamente para hacer campañas con marcas importantes.

La diferencia de edad

La modelo se siente juzgada por la diferencia de edad que hay entre ella y Kiko Matamoros. En un primer momento le tacharon de aprovechada, pero lo cierto es que ha rechazado grandes ofertas porque no le interesa trabajar en televisión. Lo único que quiere es continuar con su trayectoria encima de las pasarelas y no le importa el qué dirán.

«Yo me enamoré de una persona que trabajaba en televisión y me llevaba cuarenta años y nunca he estado con alguien con tanta diferencia de edad respecto a mí, pero cuando te enamoras, y esto no es un tópico, poco te importa lo que pueda pensar la gente», declaró en el podcast que Jessica Bueno presenta en la plataforma digital de Mediaset.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo)

Aprovechó para sincerarse y explicar cómo vivió los primeros meses siendo famosa: «Yo había tenido otra relación antes, pero era la primera vez que estaba con una pareja mediática y la situación era chocante. Al principio lo pasé muy mal, te juzgan no solo a nivel de edad. Él me apoyó y me ayudó mucho a saber gestionar las críticas que me hicieran. He aprendido mucho de él».

Una familia feliz

Kiko y Marta forman una familia feliz, de hecho están pensando en tener un bebé dentro de dos años. Hay que tener en cuenta que los padres de la creadora de contenido están completamente de acuerdo con esta relación. Eso es lo único que López tiene en cuenta, por eso hace caso omiso a aquellos que intentan dañar su imagen pública despreciando su historia de amor.

«A la gente realmente no le importas, te dedican un segundo de su vida y no podéis permitir que eso os amargue la relación. ¿Sabéis la de gente que me ha criticado? Si hubiera hecho caso, me habría perdido una relación que me hace feliz por culpa de una ‘Antonia de Navalcarnero’ que ha gastado quince segundos en escribir un comentario del tipo ‘Mira, ahí está el abuelo con su nieta’. Pues habría sido una pena», comenta al respecto. Esa es la gran lección que le ha dado su matrimonio con Kiko Matamoros.