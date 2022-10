¿Quién es Marina, la mujer que lleva más de 10 años en casa de Ortega Cano y que no se lleva bien con Ana María Aldón?

El matrimonio de Ana María Aldón y José Ortega Cano lleva meses dando que hablar, se ha hablado de crisis matrimonial, de separación y de vidas separadas. Pero además, varios medios han puesto los ojos sobre terceras personas que aún podrían haber sembrado más la discordia. Gloria Camilla parece no encajar con Ana María Aldón, pero la hija de Ortega Cano se independizó hace tiempo y no convive con ellos. Este no es el caso de Marina, la señora que Ortega Cano contrató hace más de diez años y que además de empleada, se ha convertido en toda una amiga para la familia.

Ortega Cano empezó su relación con Ana María Aldón al tiempo del fallecimiento de Rocío Jurado, la que fue su primera mujer. Muchos destacaron que Ana María Aldón se había convertido en un gran apoyo para Ortega Cano, pero la relación no gustó a todo el mundo y tuvieron que hacer frente a muchas críticas. Aún con ello, la pareja continuó e hicieron caso omiso a las críticas que recibían. En este contexto, Marina aparecía como una empleada para ayudar en las tareas del hogar, pero se convirtió en una imprescindible al poco tiempo.

Marina, una más de la familia en casa del Ortega Cano

La relación entre Marina y la mujer del torero, había sido muy buena, pues compartían casa y llevaba tantos años trabajando con la familia, que ya era una más. Parece que la situación podría haber cambiado y que ahora, no se llevarían tan bien como antes. Esto sumaría un punto de tensión más en la complicada situación que ha separado este matrimonio.

«Me cuenta que se llevaban de fábula. Iban a correr juntas. Me dice mi fuente que ellas no se pueden ni ver ahora, que hay una guerra entre las dos, brutal y están a hostia limpia» aseguraba Kiko Hernández, quien consiguió esta información a través de un familiar de Ortega Cano. De esta manera, se confirmaba que la relación entre Marina y Ana María Aldón no pasaba por su mejor momento, aún con ello, no han querido pronunciar demasiados detalles al respecto.

Marina lleva más de una década trabajando al lado de Ortega Cano y ha sido un pilar en la educación y el cuidado de los pequeños. Se ha convertido en una más de la familia, tanto es así, que se la ha podido ver en todo tipo de celebraciones, reuniones e incluso en vacaciones. Aún con ello, con los años ha mantenido un perfil mediático bajo, alejándose del foco y evitando la polémica.

Parece que esta situación se complicó y meses atrás, salió en los medios que la diseñadora se había desahogado con Carmen Borrego, a quien le había confesado que se sentía relegada en su hogar, confirmando que tenía menos poder de decisión que Gloria Camilla o Marina. Una tensa situación de la que Marina se defendió cuando los medios acudieron. Aún con ello, no se han hecho demasiadas declaraciones al respecto, queriendo evitar más polémicas en unos meses donde el matrimonio ya era noticia.