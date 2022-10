¿Quién es el hermano de Laura Escanes y por qué nunca habla de él?

Laura Escanes lleva años arrasando en Instagram, con el tiempo ha ido creando una comunidad que ya suma 1,8 millones de seguidores. Aún con la fama que la acompaña en redes sociales, esta joven no ha sido nunca partidaria de mostrar su entorno o vida personal demasiado. El mismo hermano de Laura Escanes o los detalles de la rutina de esta joven son todo un misterio.

La influencer ha dejado claro que Instagram solo es una pequeña parte de su vida y que esta red social, es una herramienta de trabajo. Con el aumento apresurado de su fama y la exposición de sus canales, es común que busque proteger su vida personal y la de su entorno. Ella misma ha reconocido que mucha de la gente de su círculo no sale en sus redes sociales por decisión propia.

A las dudas y preguntas de sus seguidores sobre sus amistades y entornos, Laura explicó que se guardaba muchas cosas para ella «Amigos, familia, personas importantes para mí, momentos…» algo que la joven prefiere guardarse para su vida fuera de la mira de las redes sociales.

Cuando esta joven saltó a la fama por su relación con Risto Mejide, ambos tuvieron que hacer frente a muchos titulares, prensa y comentarios. Esta exposición que empezó con la relación, los ha acompañado todo lo que ha durado su matrimonio, no es de extrañar que finalmente, haya optado por contar más detalles de su trabajo, dejando la vida personal en un segundo plano.

Esto también quedó claro con el nacimiento de su hija Roma, pues siempre ha priorizado mantener su privacidad. Compartiendo solo pequeños momentos con sus seguidores para que puedan conocer más detalles sobre su familia, sin comprometer a la misma.

Otra de las principales esferas que Laura ha querido proteger de la exposición, es su familia. No es común que haga publicaciones con sus padres o parientes, así como en reuniones donde se encuentre con los mismos. Esto ha llamado la atención de los seguidores y no han dudado en preguntarle el motivo por el que su hermano pequeño, no aparece en su cuenta.

El hermano de Laura Escanes, lejos de la fama de la influencer

Se supo más detalles cuando uno de los seguidores de Escanes lanzó la duda en una ronda de pregunta. «¿Por qué nunca publicas nada de tu hermano?». Ella no dudó en responderla, comentando que era el deseo de su propio hermano no aparecer de manera frecuente en las redes sociales de Laura Escanes, dejando sus apariciones como algo puntual. «Algunas veces me deja publicar fotos con él, pero prefiere que no» explicaba la autora de ‘Piel de letra’ sobre la ausencia de su hermano en sus redes.

Si repasamos las redes sociales de Escanes, solo encontramos un par de fotos con su hermano. Todas ellas pertenecen a la colección de fotos de la boda de Laura y Risto en mayo de 2017 y estas las publicó en momentos más sonados o importantes, sin querer hacer demasiado hincapié en redes, para evitar una exposición que parece no encajar con el joven, al menos por el momento.