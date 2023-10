Qué ha sido de Ricardo Gómez: así está tras su paso por ‘Cuéntame’

Ricardo Gómez solo tenía siete años cuando se puso en la piel de Carlitos, uno de los personajes más queridos de ‘Cuéntame cómo pasó’. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí y cuando se dio cuenta de que quería ser actor? Antes de empezar a trabajar en TVE interpretó a Chip, la simpática tacita del musical ‘La Bella y la Bestia’. Insiste en que siempre ha sido «muy cabezón» porque desde el primer momento supo que necesitaba dedicarse al mundo de la interpretación y arriesgó fuerte hasta alcanzar el éxito. Durante 17 años ha dado vida a Carlitos y de un momento a otro decidió emprender una nueva aventura.

Ricardo está inmerso en proyectos relacionados con el teatro. En una de sus entrevistas explicó que no quería encasillarse y que necesitaba probar suerte en otros negocios. Afortunadamente siempre ha contado con el apoyo de su familia, por eso supo que no corría ningún riesgo al abandonar TVE. En la actualidad tiene 29 años y asegura que está satisfecho con todos sus pasos profesionales. Eso sí, insiste en que su trayectoria no se reduce únicamente al personaje que interpretó en ‘Cuéntame cómo pasó’.

Así se encuentra Ricardo Gómez

Uno de los secretos del éxito de Ricardo es que siempre ha ido con la verdad por delante, por ese motivo ha recibido tantas muestras de cariño. En una de las entrevistas que dio después de abandonar ‘Cuéntame’ aseguró que había tenido una infancia feliz que no había estado marcada por las exigencias laborales a las que estaba sometido. Recuerda con mucho entusiasmo su paso por la serie y piensa que no dio a nadie ni a nada de lado para cumplir su sueño.

«No he tenido una infancia truncada, siempre he tenido la sensación de estar donde me apetecía», declaró durante una charla con la plataforma digital de TVE. También aprovechó para explicar que necesitaba cambiar de aires, por eso dejó el proyecto que le había lanzado a la fama. «Tenía muchas ganas de meterme dos meses en una sala de ensayo a equivocarme y a que me dijesen no. En un ritmo televisivo no te da tiempo a equivocarte y arriesgar».

Su paso por ‘Cuéntame’

Ahora que la mítica serie va a llegar a su fin, los fans se han puesto nostálgicos y han recordado lo importante que era el papel de Carlitos. En total apareció en 347 episodios. Sin embargo, su papel de narrador no ha desaparecido nunca. Ricardo Gómez inició esta aventura el 13 de septiembre de 2001. Los espectadores se encontraron con un actor entrañable que se metía en la piel de su personaje mejor que nadie. El artista ha tenido un bonito detalle con sus compañeros y regresará a la ficción para que el proyecto tenga un final inolvidable.

Las palabras más importantes de Ricardo

Al haber desarrollado gran parte de su trayectoria en la pequeña pantalla, Ricardo Gómez tiene la sensación de que gran parte del público le juzga antes de tiempo. «La gente piensa que me conoce, pero conocerme, me conocen unos pocos y creo que también es bonito para la profesión a la que me dedico, mantener cierto misterio con quien tú realmente eres. No me gusta la exposición masiva de mi persona, sí de mis personajes», declaró durante una entrevista en ‘Elle’.