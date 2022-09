¿Qué ha sido de Pitbull, el cantante que arrasó con ‘Give Me Everything’?

Pitbull es uno de los cantantes que consiguió varios éxitos haciendo dúos con grandes artistas como Jennifer López ‘Give Me Everything’. Han pasado años desde que escuchamos en todas las radios esas canciones que tenía con la particular voz de este cubano afincado en Miami su razón de ser. La vida del cantante que arrasó con grandes éxitos ha cambiado muchísimo desde entonces. La nueva vida de Pitbull no está tan lejos de los escenarios, aunque vive en una segunda línea los grandes éxitos de aquellos que lo acompañaron en sus duetos.

Pitbull el cantante que arrasó con ‘Give Me Everything’

View this post on Instagram A post shared by Pitbull (@pitbull)

Armando Christian Pérez vive por y para la música. Aprendió inglés en Miami, de ascendencia cubana mezcló el hip hop con el reagetton, produciendo un sonido realmente único que lo catapultó hasta lo más alto. Ha participado en grandes exitos con numerosos rostros conocidos que le han servido para hacerse popular con un sonido único.

Desde 2008 momento en el que llegó a la cima no ha parado de crecer a nivel profesional. Se ha codeado con cantantes de renombre Ricky Martin, Christina Aguilera, Shakira, Jennifer López, Belinda, Daddy Yankee, Austin Mahone, Ne-Yo, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Usher, Fergie, Havana Brown, Chris Brown, Ke$ha, Becky G, Camila Cabello, entre otros.

Día sí, día también vivió su década dorada y nunca más se supo. De sacar una canción casi cada semana a desaparecer por completo del panorama internacional. El estilo de este cantante con nombre de raza de perro se ha mantenido intacto, pero la feroz competencia de sus imitadores lo ha dejado fuera de combate.

En 2019 sacó su último álbum, aunque no tuvo el éxito de los anteriores, pasó bastante desapercibido, con lo cual no llegó a lo más alto de las canciones más escuchadas. Lo vimos encima de un escenario por última vez cantando sus grandes temas en la gala de Mis Universo 2021.

Desde ese día no se ha visto a Pitbull, pero se le escucha. Sigue siendo creador de estribillos que enganchan y de melodías que son difíciles de olvidar. Desde Miami ciudad en la que sigue viviendo se mantiene vinculado al mundo de la música, aunque no en ese primer plano en el que apareció hace unos años. Pitbull tiene una vida más discreta no tan encarada en las giras mundiales y los grandes éxitos, vive una vida de lo más tranquila.