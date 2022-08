Si Kim Kardashian ha roto su relación con Pete Davidson por la distancia, Jennifer López ha visto en esta la oportunidad ideal para fortalecer su matrimonio con Ben Affleck. Sí, aunque suene raro, la pareja ha decidido separarse de mutuo acuerdo para enfocarse en sus carreras profesionales y, poniendo tierra de por medio, poder echarse de menos con más fuerza que nunca. Algo que, tal y como ha apuntado una fuente cercana a la pareja, haría que su historia de amor se volviera aún más sólida.

Después de darse el ‘sí, quiero’ en Las Vegas y recién aterrizados de su luna de miel, la cantante y el actor han tomado la decisión de fortalecer sus lazos poniendo distancia de por medio, una sorprendente y original forma de consolidar su historia de amor que ha dejado al mundo perplejo. Una fuente cercana a la intérprete de On the floor ha revelado a Hollywood Life que las dos estrellas estadounidenses están completamente volcadas en sus nuevos proyectos laborales, por lo que dejar a un lado el terreno sentimental sería la solución idónea para hacer dinero y fortalecer la relación. “Lo único que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen. De hecho, creen que pasar tiempos separados los hace más fuertes y es perfecto, porque cuando están separados están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”, ha confesado la fuente.

Actualmente, Ben se encuentra grabando la próxima película de Aquaman, en la que regresará de nuevo enfundando en el mítico traje de Batman, mientras que los planes profesionales de JLo no se han desvelado por el momento, aunque seguro que tiene un proyecto entre manos que próximamente verá la luz. Sea como fuere, que no estén físicamente en el mismo lugar no significa que no sigan manteniendo la consolidada relación matrimonial que han demostrado tener. “Siempre están hablando, enviando mensajes de texto, Facetime e, incluso, grabando cuando están separados trabajando. Y el tiempo que pasan separados hace que volver a reunirse sea mucho mejor. A JLo le encanta el hecho de saber que su esposo estará allí para ella sin importar lo que pase”, ha sentenciado la fuente, dejando claro que cuando se produzca el reencuentro, la pareja volverá a retomar su relación con más fuerza que nunca. Una decisión sorprendente y madura a partes iguales, pues ambos han querido velar por su futuro profesional sin que haga mella en su historia de amor.

Fue el pasado 16 de julio cuando Ben Affleck y Jennifer López se convirtieron en marido y mujer, mediante una íntima ceremonia celebrada en A little withe wedding chapel en Las Vegas, a la que solo acudieron como invitados Emme, la hije de la cantante, Marc Anthony y Seraphina, hija de Ben y Jennifer Garner. Y es que, aunque legalmente ya se han jurado amor eterno, la pareja de estrellas tiene pensado organizar una ceremonia más familiar y mediática en los próximos meses, digna de las celebridades de más alto perfil de Estados Unidos.