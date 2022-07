Jennifer Lopez: un 53 cumpleaños marcado por la eterna juventud de la mano de su ‘primer amor’

Cuando tan solo era una niña, probablemente Jennifer Lopez no llegó ni a imaginar en lo que se convertiría unos años después. Y es que, la artista a día de hoy es uno de los rostros más conocidos y queridos a nivel internacional, contando con un sello de identidad cargado de personalidad y por el que ha conseguido tener éxito tanto en el plano profesional como en el más privado.

A lo largo de los años, la intérprete de On the floor ha conseguido acaparar titulares gracias a su valía tanto frente a las cámaras como en los escenarios, consagrándose como una de las grandes figuras a nivel mundial en el ámbito cinematográfico y especialmente en el musical. No obstante, no solo ha triunfado en lo que a lo laboral se refiere, habiendo despuntado en la esfera romántica dados los numerosos romances que ha protagonizado.

Después de haberse dado el “sí, quiero” con Ojani Noa y con Cris Judd, Jennifer conoció al que se convertiría en el amor de su vida. Fue en torno al 2002 cuando protagonizó la película Gigli en compañía de Ben Affleck, gozando de una química que logró traspasar pantallas y dando lugar a un romance que contó incluso con compromiso. Muchos fueron los seguidores fieles hacia el tándem conocido como Bennifer, aunque finalmente tuvo lugar una ruptura entre la pareja a consecuencia de una supuesta infidelidad por parte del actor. Pero lo cierto es, que más de una década después, la vida volvería a unirles y quién sabe si de manera definitiva.

Justo después de romper con Ben, Lopez se topó con el padre de sus dos hijos. Este no es otro que Marc Anthony, con quien mantuvo una historia de amor de casi una década de duración, fruto de la cual nacieron Max y Emme. De hecho, esta última ha acaparado todo el protagonismo en las últimas semanas después de que su progenitora se refiriera a ella con género neutro. Y es que, al parecer, la joven preferiría que le mencionaran con el pronombre inclusivo “elle”. Unas directrices que su madre habría seguido al pie de la letra, dejando entrever que está plenamente volcada con el colectivo LGTBIQA+, siendo lo que más le importa la felicidad de sus hijos.

Retomando su pasado sentimental, Jennifer parecía haberse encontrado con su gran amor al conocer al exbeibolista Alex Rodriguez. Todo parecía ir viento en popa entre ellos, llegando incluso a anunciar su compromiso en 2019. Una ceremonia que no llegó a celebrarse por la irrupción del coronavirus, y que terminó deshaciéndose en mil pedazos por la posterior ruptura de la pareja.

Una segunda oportunidad

De manera totalmente inesperada, era durante el pasado 2021 cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck retomaban su relación. Después de haber disfrutado de otras relaciones, finalmente se percataron de que lo mejor era dar una segunda oportunidad a su romance. A día de hoy, ambos gozan de una perfecta historia de amor, habiéndose comprometido, dándose el “sí, quiero” en Las Vegas en una ceremonia íntima e incluso yéndose a vivir juntos para poner el broche de oro a un noviazgo que ha vuelto a conquistar a sus fans.