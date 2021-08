Jennifer Lopez ha decidido hacer borrón y cuenta nueva, y esta vez, en el sentido literal de la palabra. La artista ha dado un paso al frente y ha sorprendido a propios y extraños dejando de seguir a su expareja, Alex Rodriguez, en las redes sociales. Pero con eso no ha sido suficiente, sino que, además, ha decidido eliminar todas las fotografías que tenía de él, dejando claro que su romance con el exdeportista es cosa del pasado. Un paso que todavía no ha dado Rodriguez quién, por ahora, no ha eliminado las imágenes que en su día publicara junto a la artista.

La actriz está muy centrada en su relación con Ben Aflleck, con quien ha retomado su historia de amor después de casi dos décadas. Un romance que ya en su momento casi acaba en boda y que ahora parece ir viento en popa. Además de haber pasado juntos las vacaciones, también han compartido tiempo con sus respectivos hijos y aprovechan para verse siempre que les es posible.

De hecho, hace unos días, el también actor visitó el set del rodaje en el que en estos momentos se encuentra inmersa la del Bronx y permaneció allí al menos cuatro horas, según ha revelado el portal TMZ. Una vez finalizado el trabajo, la pareja aprovechó para salir a cenar con la hija de la artista, Emme, a uno de los restaurantes más conocidos de West Hollywood.

Según han confirmado algunos medios, en los últimos días se ha visto a Affleck y Lopez visitando algunas propiedades en la zona de Beverly Hills. Un hecho que podría apuntar que la pareja estaría pensando en dar un paso más en su relación y mudarse junta. Una de las casas que han visto es una espectacular mansión valorada en más de setenta millones de euros, con doce habitaciones, veinticuatro cuartos de baño y multitud de facilidades como casa de invitados, garaje para ochenta coches, piscina abierta y cubierta, gimnasio, ring de boxeo y hasta cancha de baloncesto.

No obstante, no todo son buenas noticias. Esta misma semana, en la que el también director y guionista celebraba su cuarenta y nueve cumpleaños, fue captado por las cámaras de los fotógrafos entrando en una clínica de rehabilitación poco después de salir de casa de JLo. Tal como confirman las imágenes de los fotógrafos, el actor llegaba al centro solo y con el semblante serio. No han trascendido más detalles sobre los motivos que le han llevado a visitar la clínica.

En el pasado, el intérprete reconoció abiertamente que sus problemas con el alcoholismo, entre otras adicciones, fueron uno de los graves detonantes del final de su matrimonio con Jennifer Garner: «admitir que soy alcohólico me tomó mucho tiempo», reveló el pasado 2020 a Good morning, America. Quizás solo se haya tratado de una visita rutinaria para continuar con su terapia.