El importante paso al frente de Jennifer Lopez y Ben Affleck en su relación amorosa

No hay duda de que Jennifer Lopez y Ben Affleck están viviendo uno de los mejores momentos de sus vidas. Fue en 2002 cuando la pareja comenzó a salir y se comprometió, posponiendo la boda y cancelándola posteriormente en 2004. No obstante, ambos mantuvieron su amistad hasta el punto de retomar su romance casi 20 años más tarde, llegando incluso a volver a comprometerse y teniendo claro que quieren pasar el resto de sus días unidos.

Por esta razón, la cantante y el actor han dado comienzo a una búsqueda de hogar en el que hospedarse durante un largo periodo de tiempo. La ciudad escogida por ellos habría sido nada más y nada menos que Hollywood. Un enclave idóneo teniendo en cuenta las profesiones de ambos. Y como no podía ser de otra manera, las especulaciones que giran en torno al nuevo nidito de amor de la pareja del año se sitúan en una espectacular mansión valorada en nada más y nada menos que 56 millones de euros. Un hogar no apto para cualquier bolsillo, pero que se ha convertido en la mejor opción para que el intérprete y la artista den rienda suelta al amor de manera definitiva.

Casualmente, esta vivienda habría pertenecido en su día al exprometido de Mariah Carey, el multimillonario australiano James Packer. Así lo avanzaban desde TMZ!, mostrando como prueba que uno de los vehículos de Jennifer habría permanecido cierto tiempo aparcado en los aledaños de esta propiedad junto a varios camiones de mudanza que serían el indicador de que su alojamiento está muy cerca de realizarse, más aún teniendo en cuenta que estos vehículos de transporte estuvieron previamente en las respectivas casas de Affleck y Lopez.

Aún no se sabe si han optado por comprar el domicilio o tan solo por alquilarlo de manera temporal para saber si encajan o no en la temida convivencia. Sea como fuere, lo cierto es que la mansión cuenta con todo lujo de detalles para que quien se aloje en ella tenga las comodidades necesarias en 1300 metros cuadrados que incluyen desde una sala de cine hasta un montón de habitaciones para huéspedes, además de una piscina de ensueño. Como no podía ser de otra manera, la casa también cuenta con todo lo necesario para garantizar la privacidad y seguridad de los inquilinos.

Según ha podido saberse durante los últimos días, muchos han sido los movimientos que la pareja ha realizado con el objetivo de encontrar la casa ideal donde rehacer sus vidas en común. Los ya conocidos como Bennifer tenían varias viviendas en mente, las cuales rondaban los 80 millones de euros, pero tal vez esta mansión habría resuelto sus dudas de manera definitiva. De esta manera, ambos ponen el broche de oro a una relación que está a punto de cumplir su primer aniversario con la mirada puesta en su futuro compromiso, y quién sabe, si en una boda de cara al futuro o incluso un embarazo.