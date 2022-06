Jornada de celebración para los Reyes de Jordania. Rania y Abdalá cumplen veintinueve años de matrimonio y lo hacen en un momento complicado para la Familia Real. Después de más de décadas en el trono, los últimos meses han sido convulsos para los Reyes, no solo por cuestiones relacionadas con el ámbito institucional, sino también en el privado.

Hace apenas unos días, la Reina tuvo que afrontar una de las peores noticias, la de la muerte de su padre, Faisal Al-Yasin a los ochenta y ocho años. “Mi querido padre, que descanses en paz”, escribió ella misma en sus redes sociales. También el Rey Abdalá publicó un comunicado en el que se hacía eco de la noticia y anunciaba siete días de luto oficial.

Sin embargo, no ha sido este el único varapalo para el matrimonio en las pasadas semanas. El pasado mes de febrero, la Casa Real se pronunciaba a raíz de la información publicada por el diario The Guardian, que apuntaba a que el monarca y su esposa eran titulares de, al menos, seis cuentas bancarias en Credit Suisse. El diario declaraba que una de las cuentas a nombre del soberano tenía una cantidad superior a los doscientos millones de euros, una información que fuentes oficiales de la Corte Hachemita declaraban que era incorrecta.

En el comunicado se aseguraba que la noticia publicada “contenía información inexacta, desactualizada y engañosa que está siendo utilizada indebidamente con el objetivo de difamar a Su Majestad y a Jordania y a distorsionar la verdad.” En el mismo comunicado se explicaba también el origen del dinero, gran parte del cual procede de la venta de un avión Airbus 340, que además se compró gracias a la venta de otro avión que había pertenecido al Rey Hussein.

Una de las cuentas suizas está a nombre de la reina Rania, aunque este dato es inexacto. En el comunicado se matiza que, en realidad, los beneficiarios son los cuatro hijos de la pareja y que si la Reina figura como titular es porque en el momento en que se abrió la cuenta los Príncipes eran menores de edad. Los fondos de esta cuenta proceden del patrimonio personal del Rey, cuyas finanzas en el extranjero están sometidas a auditorías profesionales y al debido control legal.

A esta situación hay que añadir el conflicto que el Rey ha mantenido con su hermano, hijo de la Reina Noor. Una ‘guerra silenciosa’ prácticamente hasta el final, marcada por las supuestas intrigas palaciegas del hijo de Noor y Hussein, el príncipe Hamzah, que ha terminado con la renuncia del que fuera heredero a sus derechos dinásticos.

En un principio, era el hermano de Abdalá el que estaba destinado a heredar el trono, pero en torno al año 2014 se decidió que recaería en el príncipe Hussein, hijo de Rania. Según se ha apuntado, tanto Noor como su hijo nunca estuvieron conformes, primero con el hecho de que Abdalá se convirtiera en Rey y, después, con que fuera apartado de la línea de sucesión. Al parecer, el Príncipe urdió una serie de maniobras para cambiar la situación.

A fecha de hoy, la distancia entre Hamzah y su hermano es un hecho. En una carta, el propio Rey condenaba su actitud y le condenaba al ostracismo: “Le ofreceremos a Hamzah lo que necesite para una existencia cómoda, pero ya no le permitiremos el espacio del que ha abusado para ofender a la nación, sus instituciones y su propia familia o para socavar la estabilidad de Jordania. No permitiremos que nuestro país sea rehén de los caprichos de alguien que no ha hecho nada por servirlo”, recalcaba el soberano. Una noticia que dejaba a la Reina Noor totalmente fuera de juego