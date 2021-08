Noor de Jordania, la ‘sombra’ de la Reina Sofía en la nueva etapa de Leonor

Han pasado ya varios días desde la última vez que se vio a Leonor en público y de momento no hay noticias oficiales de la nueva etapa que va a comenzar en breve. La Princesa de Asturias está a punto de iniciar sus estudios en el Atlantic College de Gales, una importante institución educativa en la que pasará los próximos dos años.

Desde que el pasado 10 de agosto la familia real al completo disfrutara de una velada en el restaurante que Martín Berasategui ha abierto recientemente en Mallorca, no se han tenido noticias de sus movimientos. De hecho, la agenda de la Casa de S.M. el Rey permanece vacía los próximos días y no se espera que haya actos hasta la última semana, justo en la fecha en la que se inicia el curso escolar en Gales. Aún así, no se tiene constancia de cómo están pasando Sus Majestades estos días de descanso en los que, además, se ha conocido que la hermana de doña Letizia ha sido madre por segunda vez.

Aunque en esta nueva etapa Leonor estará lejos de casa, lo cierto es que no va a encontrarse sola. Al margen de la presencia de otra royal, la hija mediana de los reyes de Holanda, y de los amigos que la heredera pueda ir haciendo a medida que pase el tiempo, en el Atlantic College, Leonor va a tener un gran apoyo. Un apoyo que no va a ser presencial, pero al que seguro podrá recurrir en caso de necesidad. Se trata de la reina Noor de Jordania.

La que fuera última esposa del rey Hussein no solo tiene unos fuertes vínculos con la organización Colegios del Mundo, a la que pertenece el centro, sino que, además, es una de las personas del círculo más cercano a la reina Sofía.

Ya en su momento, cuando se conoció que Leonor iba a estudiar en este centro, se planteó el posible influjo de la madre del Rey en esta decisión. No en vano, el Atlantic College se rige por los principios educativos de Kurt Hahn, fundador de escuelas como Gordnostroum -donde estudió el duque de Edimburgo- o el internado de Salem en el que se formó la Reina Sofía. Además, este sistema también se aplicaba en el Lakefield College en el que cursó su último año el rey Felipe. Ante estos vínculos, no es de extrañar que doña Sofía pudiera haber tenido algún tipo de influencia en la decisión de Leonor de escoger esta institución.

Al margen de una cuestión meramente formativa, no hay que descartar que la reina Noor es, en estos momentos, presidenta del movimiento UWC. La norteamericana asumió la presidencia en el año 1995, cuando tomó el relevo de Carlos de Inglaterra. Además, su hija, la princesa Raiyah, ha sido alumna del centro.

La relación entre la Reina Sofía y Noor viene de muy lejos, pero se estrechó aún más tras la muerte del rey Hussein. En numerosas ocasiones las hemos visto juntas, incluso en Mallorca, donde Noor ha estado invitada por doña Sofía. Ambas reinas comparten además sus intereses filantrópicos y su vinculación con causas humanitarias. Tan estrecha es su relación que Noor fue una e las pocas invitadas más allá de la familia que estuvo en la celebración del ochenta cumpleaños de la madre de Felipe VI. Seguro que ahora que Leonor va a ir a Gales, doña Sofía agradecerá tener una mano amiga cerca de su nieta.