Feliz noticia para la familia Ortiz Rocasolano. Telma Ortiz acaba de convertirse en madre de su segunda hija, la primera junto a su actual pareja, el abogado Gavin Bonnar. Según ha confirmado la periodista Beatriz Cortázar en el programa ‘Es la mañana’ de Federico Jiménez Losantos, la hermana de la Reina Letizia ya ha dado a luz, aunque se desconocen los detalles relacionados con el alumbramiento. Telma ya es madre de otra niña, Amanda, fruto de su relación con el abogado Enrique Martín Llop. Por su parte, el letrado irlandés ya es padre de dos hijos, nacidos de su matrimonio con la cantante y violinista Sharon Corr.

No ha habido confirmación de la noticia por parte de la pareja ni tampoco se espera. Lo que sí se sabe es que el nacimiento ha pillado a la Reina Letizia en un momento complicado, ya que su hija mayor está a punto de empezar las clases en el Atlantic College de Gales. Por ahora no se sabe si la consorte se encuentra en España o si ha podido conocer a su sobrina.

A pesar de que la pareja siempre ha sido muy discreta con su relación, la noticia del embarazo de Telma se conocía hace unos meses. Telma y Gavin coincidieron hace varios años en Andorra, pero la confirmación oficial de su noviazgo se produjo en el año 2019, cuando asistieron juntos a la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias, en el que fue el debut de Leonor.

Hace apenas unos días, la exmujer de Gavin Bonnar publicaba una canción con el título “The fool and the scorpion” (La tonta y el escorpión), en la que aparecen frases como “la hermana retorcida de la reina y el camaleón. El tonto y el escorpión. Soy libre, soy libre, he renacido”. El tema se ha convertido en un foco de polémica por sus presuntas insinuaciones hacia la hermana de la Reina. Casualidades del destino, la noticia del nacimiento de la hija de Telma y Gavin se ha hecho pública el mismo día en el que Sharon presenta su nuevo tema.

Este nacimiento supone, sin duda, una gran alegría para toda la familia que hace apenas unas semanas se enfrentaba a uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos. El pasado 27 de julio, la abuela de doña Letizia y de Telma, Menchu Álvarez del Valle, fallecía a los 93 años de edad en su residencia de Ribadesella, donde desde hace un tiempo se encontraba acompañada por su hija Henar. A la despedida asistieron varias personas del círculo más íntimo de Menchu, que estuvieron apoyando al padre de la Reina Letizia, Jesús Ortiz, y a su hermana, Henar. No se vio, sin embargo, ni a doña Letizia y a sus hijas, ni tampoco a Telma. En el caso del Rey Felipe, el jefe del Estado se encontraba de viaje oficial en Perú cuando se conoció la noticia.

Este feliz noticia llega en un momento agridulce para la familia Ortiz. La pérdida de la abuela de la reina, Menchu Álvarez del Valle, suponía un duro golpe tanto para Letizia como para su madre y hermana. También la polémica ha empeñado los últimos meses de Telma. El enfrentamiento entre Sharon Corr y la actual pareja de la hermana de la reina ha hecho correr ríos de tinta. Eso sí, seguro que la pequeña les hace olvidar todos estos quebraderos de cabeza.