Faltan apenas tres semanas para que la Princesa Leonor se incorpore a su nueva aventura como alumna del Atlantic College de Gales, donde cursará el Bachillerato Internacional los próximos dos años. Una emocionante etapa fuera de casa que, inevitablemente, plantea muchas dudas sobre cómo podrá compaginar la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia sus compromisos oficiales con su formación.

En los últimos tiempos, la presencia de Leonor en actos institucionales -también la de su hermana, la Infanta Sofía pero en menor medida- se ha visto intensificada de manera considerable, sin embargo, ahora que va a continuar con su formación lejos de casa, inevitablemente tendrá que reducir su agenda. Aunque aún es pronto para sabe cómo se estructurará este período, sí que ha trascendido que la idea inicial es que Leonor solo asista a actos que sean de mayor importancia, tales como la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias o los de la Fundación Princesa de Girona.

No obstante, hace apenas unos días se ha conocido el que podría ser su primer compromiso una vez iniciadas las clases. La Archidiócesis de Madrid anunciaba a través de un comunicado que la hija mayor de los Reyes ha sido condecorada con la ‘Paloma de bronce’. Un galardón que, en principio, está previsto que reciba el próximo mes de septiembre y que se le ha concedido por su «unión familiar» a la iglesia de la Paloma de Madrid. Tal y como cita el texto, su familia «siempre ha estado unida» a la iglesia de la Paloma y a los servicios de emergencia, de ahí que se quiera reconocer a la heredera con este premio.

Pese a que por ahora no ha habido confirmación oficial por parte de la Casa de S.M. el Rey ya que, además, en estos momentos los Reyes han dado por finalizadas sus actividades institucionales en Palma de Mallorca y no hay fecha determinada para la vuelta a la actividad, la Iglesia ha asegurado que este acto se llevará a cabo de forma excepcional, para poder entregarle personalmente el galardón a la Princesa. Un detalle que no deja claro cuándo podría producirse el acto, dado que no se espera, en principio, que Leonor interrumpa las clases salvo por alguna circunstancia muy concreta. De momento habrá que esperar algunos días a que se vayan conociendo nuevos detalles sobre este importante reconocimiento para Leonor.

Además de la Princesa Leonor, este año, las Palomas de Bronce han recaído en Rafael Ferrándiz Albendea, José Ignacio de Loyola Ortiz García y María Teresa Gutiérrez Rodríguez