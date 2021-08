El inesperado vínculo del Rey Juan Carlos en la nueva aventura de Leonor

La Princesa de Asturias está a punto de iniciar una nueva etapa muy lejos de casa. Al igual que ocurriera en el caso de su padre, el Rey Felipe, Leonor va a cursar el final de su formación escolar a miles de kilómetros de su hogar aunque hay muchas diferencias entre ambos. Mientras que don Felipe solo pasó el último año fuera, lo que entonces era COU, su hija mayor pasará dos años, los correspondientes al Bachillerato Internacional. A esto hay que añadir que el hoy monarca estudió en Canadá, mientras que Leonor lo hará en Gales, más cerca de casa.

No son muchos los detalles que han trascendido sobre esta nueva aventura para la Princesa. Se sabe que las clases comienzan a finales del mes de agosto y que en el centro coincidirá con otra royal al menos, la princesa Alexia de Holanda, hija mediana de los reyes Máxima y Guillermo. No es casualidad que Alexia vaya a estudiar en esta institución, ya que su padre, el rey Guillermo, fue alumno del colegio hace ya varias décadas, aunque sí que ha llamado la atención que haya sido ella la primera en ir, en lugar de su hermana mayor y heredera al trono, la princesa Amalia. Tanto Leonor como Alexia siguen la estela de otra princesa europea, Elisabeth de los Belgas, quien el pasado año terminó sus estudios en el mismo centro, aunque, como suele ser habitual en estos casos, no han trascendido muchos detalles de su etapa en el colegio.

Pese a que el colegio es bastante hermético en lo que respecta a los detalles referentes al día a día de los alumnos o a sus sistemas de formación, lo cierto es que sí se sabe que hace algunos meses ha tenido lugar un importante cambio en la estructura del centro. Hasta hace poco, el director del colegio era Peter Howes pero, desde julio de este año, el cargo lo ocupa Naheed Bardai. Tal como revelan en la web del Atlantic College: “Naheed es un candidato sobresaliente para el puesto. Su enfoque general del puesto, sus credenciales educativas, su experiencia en el internado y su liderazgo demostrado lo convierten en el candidato ideal”, recalcan. El nuevo director ha ejercido importantes cargos en el Upper Canada College de Toronto, y también en la Academia Aga Khan de Mombasa, una organización educativa cuya misión está estrechamente alineada con UWC. Durante su período allí fue decano de estudiantes.

Precisamente este último cargo resulta el más llamativo, porque guarda relación con uno de los mejores amigos del Rey Juan Carlos, el Aga Khan, para cuya fundación trabaja en la actualidad la Infanta Cristina. Cuando se dio a conocer la noticia de que Leonor iba a estudiar fuera y se reveló que lo haría en el Atlantic College, los vínculos con la Reina Sofía fueron claros. La institución se rige por los principios de Kurt Hahn, fundador del internado de Salem donde estudió la madre de Felipe VI y que también se aplicaban en el Liceo Anavryta de Atenas en el que se formó su hermano Constantino. Es más, su filosofía educativa se aplicaba también en el Lakefield College en el que estudió el último curso don Felipe. A esto hay que sumar además que la reina Noor de Jordania -muy cercana a doña Sofía- es actual presidenta de UWC.

Sin embargo, al margen de la vinculación con doña Sofía, es la primera vez que se plantea un posible vínculo con el Rey Juan Carlos, aunque sea de manera indirecta. El padre de Felipe VI también pasó parte de su vida fuera de casa y fue precisamente en el internado suizo de Le Rosey donde conoció a uno de sus mejores amigos, el príncipe Karim Aga Khan. Fue el Aga Khan quien le tendió la mano a la Infanta Cristina cuando empezó su nueva etapa en Suiza y ahora, casualidades de la vida, el destino ha querido que una de las personas vitales en esta nueva aventura de Leonor tenga una importante vinculación con el entorno del Rey Juan Carlos.