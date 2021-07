Alexia de Holanda, una maestra para Leonor en 3 claves

bien no se sabe por ahora si la hija mediana de los reyes de Holanda y la primogénita de don Felipe y doña Letizia compartirán clase, sí estarán en el mismo recinto y tendrán seguramente algunas actividades en común. Ambas serán dos alumnas más en el prestigioso centro Atlantic College de UWC, en Gales, donde se espera que viajen a finales de agosto para incorporarse al curso escolar.

No son muchos los detalles que han trascendido sobre esta nueva aventura para las jóvenes royals, aunque tienen como ejemplo la experiencia de Elisabeth de los Belgas, que ya ha cursado el Bachillerato Internacional en las mismas aulas.

No hay duda de que entre Alexia y Leonor hay muchas diferencias, pero también semejanzas. Al margen de que las dos son princesas, lo cierto es que su posición está casi en puntos opuestos. Mientras que Alexia es la mediana de su familia y no tiene un destino prefijado, Leonor ya casi puede sentir el peso de la Corona sobre sus hombros y apenas le queda elección. Como bien explicó doña Letizia a un grupo de niños que le preguntaron en una visita el pasado año en Mallorca, “no es lo que quiera, sino lo que deba ser”. Una realidad que imprime carácter y que, por tanto, marca la actitud de Leonor. Mientras que Alexia es una joven más abierta, Leonor es más introvertida y mide cada uno de sus pasos. Algo que afecta a todas las facetas de su vida.

Aunque, a día de hoy se sabe que ambas princesas han coincidido en alguna ocasión, no se tiene constancia de que sean amigas o de que vayan a estrechar sus lazos durante su estancia en Gales. A este respecto, el hecho de que ambas hablen español es sin duda una ventaja además. Sin embargo, hay varias cosas que Leonor podría aprender de Alexia quien, sin duda, tiene un carácter más parecido al de la infanta Sofía.

Una cuestión de estilo

Se ha hablado muchas veces de cómo ha evolucionado el estilo de la princesa de Asturias y el de la infanta Sofía en estos últimos años. Si en un principio se criticaba que apostaban por looks aniñados, ahora ambas hermanas han dado un cambio radical. Sin embargo, hay ocasiones en las que Leonor sigue apostando por outfits demasiado formales. Esto es algo que no vemos en Alexia. La hija de Máxima de Holanda está a la última en lo que a tendencias se refiere y ha hecho de las firmas low cost su buque insignia. Pero no solo eso, sino que además, arriesga en sus outfits e incluso se ha confirmado que durante un tiempo tuvo una cuenta en Instagram donde compartía trucos de estilo y looks.

Instagrammer

Hasta la fecha, no se ha tenido noticia de que la princesa Leonor o la infanta Sofía tengan un perfil en las redes sociales -puede que lo tengan, pero no haya trascendido-, mientras que sí se sabe que las hijas de Máxima y Guillermo han recurrido a ellas en ocasiones. Hace algunos años, la Alexia se abrió varios perfiles privados en Instagram en los que subía fotos con diversos estilismos, pero cuando fue descubierta, las cuentas quedaron cerradas. También se filtró también que la Princesa era usuaria de otras redes como Snapchat o TikTok. De hecho, el pasado año se hizo viral un vídeo en el que aparecía con varias amigas haciendo playback de una canción de la rapera Flo Milli. Sin duda, se sabe todos los trucos para triunfar en la red.

Princesa con vocación de artista

Son pocos los detalles que se conocen de las aficiones de Leonor, no así de la hija de Máxima y Guillermo. La joven pidió permiso a sus padres para presentarse a las audiciones de ‘La Voz Kids’, pero la respuesta fue no. No solo le gusta cantar, sino que es una experta bailarina. De Leonor se sabe que le gusta la cocina, quizás puedan intercambiar algunas recetas como parte de las actividades del colegio.