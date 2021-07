Jornada importante para la familia real belga. Hoy los Sajonia-Coburgo Gotha celebran su Día Nacional, y este año será muy diferente. Por primera vez, la princesa Delphine participará en algunos de los actos por invitación expresa de su hermano, el rey Felipe. Después de varios años de intensa batalla judicial, la artista era finalmente reconocida por el exrey Alberto como su hija y se le otorgaba el título de princesa y todos los derechos que ello suponía.

Aunque desde que se confirmara la sentencia no hemos visto a Delphine en demasiadas ocasiones con su ‘nueva familia’, lo cierto es que sí que se han producido algunos encuentros. Fue el rey Felipe el primero el que le abrió las puertas, para después protagonizar una pequeña reunión con los reyes Alberto y Paola. Ahora por fin participa en un acto oficial, aunque parece que será una cuestión puntual, ya que no se espera que tenga una agenda propia ni las mismas prerrogativas de las que disfrutan los otros hijos del exsoberano y que han sido fruto de un acuerdo específico de Alberto con el Ejecutivo.

En torno a las 10:00 de la mañana han comenzado los actos. Como no podía ser de otra manera, la ha sido Elisabeth quien ha acaparado gran parte de la atención. La heredera, que finalizaba hace algunas semanas su instrucción militar, participará en el desfile por primera vez pero a primera hora no ha querido perderse la ceremonia de Te Deum en la catedral de Bruselas, a la que solo han asistido los miembros principales de la familia.

🇧🇪 Te Deum in der Kathedrale Sankt Michael und Gudula anlässlich des Nationalfeiertags.

💡 Das ‘Te Deum‘ wird in unserem Land zweimal gefeiert: am Tag des Königs (15.11) und am Nationalfeiertag.#BelgianRoyalPalace pic.twitter.com/Tp3HZLJt5m

— Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) July 21, 2021