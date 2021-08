La infanta Cristina cumple su mayor deseo: vacaciones en familia y lejos de Marivent

Han tenido que pasar cuatro largos años, pero por fin la Infanta Cristina está disfrutando de unas vacaciones de ensueño. La semilibertad de la que goza hoy día su marido, Iñaki Urdangarin, por la cual solo tiene que ir a la cárcel una vez a la semana y puede incluso salir de España, han propiciado que la familia se haya podido reunir para disfrutar del verano, como tantas veces habían hecho en el pasado. Así lo desvela ‘¡Hola!’ este miércoles, que muestra a la familia en la localidad francesa de Bidart, donde también pasaron sus últimas vacaciones, en 2017, aunque esas fueron menos felices, ya que Iñaki estaba esperando la sentencia del tribunal.

Y aunque el entorno es el mismo, la escena familiar ha cambiado mucho, especialmente en lo que respecta a los hijos del matrimonio, que ya son muy mayores. En esta ocasión, Cristina e Iñaki han estado acompañados de sus tres hijos pequeños, Pablo, Miguel e Irene, siendo el gran ausente el mayor de todos, Juan Valentín. Unas entrañables fotografías familiares que el citado medio muestra en exclusiva y en las que se les puede ver en gran sintonía, especialmente a Irene y su padre, que parecen pasárselo en grande.

La pequeña de la familia es quien más lejos se encuentra de su progenitor, pues es la única de los cuatro hijos del matrimonio que reside en Ginebra, Suiza, junto a la Infanta Cristina. Si bien madre e hija podrían trasladarse a España, todo apunta a que la hija de los Reyes Juan Carlos y Sofía y su marido quieren que la joven termine primero los estudios que está realizando allí.

Mientras que doña Cristina optó por descansar en una silla con toldo incluido, vestida con camiseta y pantalón corto, sus hijos aprovecharon las olas que ofrece el mar Cantábrico para hacer surf, un deporte que no se les da nada mal. Irene, que compartió risas y confidencias con su padre, también se dio un chapuzón y estuvo tomando el sol.

Una estampa familiar de lo más normal y muy similar a la que podría protagonizar cualquier familia de a pie. Mientras los Urdangarin Borbón disfrutan del verano con toallas, mar y a pie de playa, en Marivent, Mallorca, se encuentran los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la Infanta Sofía. También la Reina Sofía, quien desde siempre ha sentido pasión por la isla balear, en la que veranea desde hace décadas. Si bien en el pasado era normal verla reunida de todos sus nietos, ahora su gran compañera es su hermana Irene de Grecia, de quien no se separa. Esto no significa que no se reúna con su hijo y su familia, pues todos los veranos suele hacer algún plan con ellos.