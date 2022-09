¿Qué le ha pasado en la cara a Grison, el guitarrista de ‘La Resistencia’?

Grison el guitarrista de ‘La Resistencia’ ha sorprendido a todos con una aparición un tanto accidentada después del parón vacacional. Este programa de éxito ha vuelto con mucha fuerza y una de sus caras conocidas, casi irreconocible, lo que parece imposible, es posible. Uno de los miembros de la banda que toca al lado de Broncano ha decidido pasar por el quirófano para intentar luchar contra el paso del tiempo. Una intervención estética ha dejado a Grison irreconocible después de unos retoques que le han paralizado media cara.

Esto es lo que le ha pasado a Grison, el guitarrista de ‘La Resistencia’

Grison no se encuentra bien. Se derrite. pic.twitter.com/atrvPlklVf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) September 14, 2022

El primer programa después de las vacaciones de ‘La Resistencia’ no ha dejado indiferente a nadie. El público y los seguidores se han quedado en shock al ver a Grison, el guitarrista del programa, con una cara que no parece la suya. Lo que parecía un accidente serio, se ha convertido en una anécdota viral.

David Broncano no pudo evitar comparar a Grison con alguno de los personajes más operados de nuestro país. Este presentador se quedo de piedra al ver a uno de sus músicos lucir un rostro de lo más cambiado. Había perdido años por el camino este verano, en el estreno de la sexta temporada no parecía él.

Lo que empezó como una anécdota viral ha acabado en un problema serio de salud. Días después el músico apareció con la cara totalmente desfigurada y sin poder mover una parte. Se había gastado más de 6.000 euros, según dijo en el programa a petición del invitado que había en el plató y había puesto su vida en peligro.

La cara de este hombre se quedaba paralizada de un lado, provocando la alarma entre sus amigos y del mismo presentador. Broncano no pudo dejar de preguntar qué había pasado. Al final resultó ser un problema con el bótox, un tipo de tratamiento de belleza que puede acabar teniendo efectos secundarios graves. Lo que empezó como una forma de verse mejor ha acabado provocando todo lo contrario.

Tal como dijo Grison: “me he estirado un poquito. Me he puesto un poquito de ácido hialurónico, pero me lo he hecho hace poco, va bajando”. El resultado no ha podido ser peor, según confirmaba el músico: “Me he tomado un ibuprofeno y esto no me baja. Hemos intentado disimularlo, pero hoy estoy mal. No puedo abrir bien el ojo. Igual es el primer día que me pillo la baja, que no puedo ni hablar”.