Qué fue de la mítica actriz de ‘Farmacia de Guardia’: así está ahora Concha Cuetos

Cuando hablamos de actrices importantes es imposible no mencionar a Concha Cuetos, quien alcanzó una gran popularidad después de interpretar a una de las protagonistas de ‘Farmacia de guardia’. Ha sido su proyecto más exitoso, a pesar de que cuando terminó la serie continuó trabajando como actriz. En la actualidad tiene 80 años y lleva un tiempo retirada del mundo de la interpretación, pero todo el mundo le recuerda como una gran profesional, de hecho el personaje al que dio vida estuvo a punto de llevar la huella de Concha Velasco. Esta última cambió de opinión en el último momento y Cuetos ocupó su lugar.

El pasado 17 de enero celebró su cumpleaños y hubo mucha gente que se acordó, pues su presencia en ‘Farmacia de guardia’ ha dejado una huella imborrable. Dio vida a la famosa farmacéutica Lourdes Cano entre 1991 y 1995 y después de que finalizase la serie de Antena 3 nunca ha vuelto a tener tanta repercusión mediática. Eso sí, ha seguido insistiendo porque su verdadera pasión es meterse en la piel de personajes que hagan vibrar al gran público. Por ese motivo aceptó en 2015 trabajar en ‘Rabia’, una ficción que en aquel momento era muy revolucionario.

Tras cinco temporadas triunfando en ‘Farmacia de guardia’, Concha Cuetos aceptó el reto de estar en ‘Rabia’, una serie cuyo argumento no dejó indiferente a nadie. Narraba la historia de un grupo de personas que parecían una enfermedad contagiosa que estaba afectando gravemente a la sociedad. Gracias a esta producción, la mítica actriz regresó a la pequeña pantalla y lo primero que hizo fue hablar abiertamente del periodo que había estado sin trabajar en televisión.

Concha Cuetos se centró en el teatro

A pesar de que los espectadores no veían a la protagonista de ‘Farmacia de guardia’ en ninguna serie, hay que dejar claro que en ningún momento dejó de ser actriz. Cuando le preguntaron por el motivo que le había hecho desaparecer de la primera línea respondió: «Pues hacía ya un tiempo que no estaba en ninguna serie. Ya ni lo recuerdo. Últimamente estaba más volcada en el teatro porque me interesaban más los personajes que me ofrecían, con buenos textos… Para subirse a un escenario hay que tener una preparación muy sólida». Lo cierto es que siempre ha recibido muy buenas críticas entre los actores de teatro.

La artista admitió que no había encontrado ninguna producción interesante en la pequeña pantalla, de ahí que recurriera al teatro. «En tele tampoco llovían las ofertas. Digamos que no hay personajes a partir de una edad, entonces, para hacer el idiota prefiero quedarme en mi casa que es lo que he estado haciendo en los dos últimos años», contestó. Según su teoría, la edad jugaba en su contra, por eso fue tan importante para ella encontrar a un buen mánager que le ayudó a participar en ‘Rabia’.

«He tenido la suerte también de encontrar a la persona que llevaba buscando desde hace mucho tiempo para que me representara, este año va a ser clave para mí. Esa persona es una persona en la que confío ciegamente, y es ella la que me habla de ‘Rabia’. Así que muy feliz». Y es que Concha siempre se ha sentido muy orgullosa de su trayectoria y ha utilizado su influencia social para lanzar mensajes importantes.

La nueva vida de Concha Cuetos

La vida de Concha Cuetos ha cambiado mucho en los últimos años, pero sigue conservando la ilusión que siempre le ha caracterizado. Lleva un tiempo sin trabajar, aunque la prensa se acuerda de ella y al público le ha quedado muy buen sabor de boca del legado que ha dejado. La artista, durante una de sus últimas entrevistas, recordó que llevaba tanto tiempo trabajando que ha vivido muchos cambios dentro de la industria de la interpretación. En un primer momento los representantes no eran importantes, pero después todo cambió y ella tuvo que adaptarse.

«La figura del representante para mí ha sido la de un señor que se llevaba un porcentaje de tu trabajo. Yo solo había tenido un representante digno de llamarse así y era una amiga mía, fallecida hace un año. Yo he trabajado en Colombia, Perú y Ecuador gracias a ella», comentó con orgullo. Sin embargo, la última etapa de su trayectoria fue mucho más tranquila. Siempre que tenía ocasión recordaba que haberle dado vida a la famosa farmacéutica le abrió muchas puertas, por eso estaba tan agradecida.

«Para mí, ‘Farmacia de guardia’ fue muy importante porque llegó en el momento justo. Como ‘Rabia’, que ha llegado en el momento justo. Yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. No creo en la casualidad, sino en la causalidad: determinadas cosas te llevan a otras», declaró antes de estrenarse uno de sus últimos proyectos. A partir de este instante empezó a cambiar de vida y alejarse de los medios de comunicación, pero todo el mundo tiene claro que su talento ya ha pasado a la historia porque es una de las grandes artistas de nuestro país.