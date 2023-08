El problema de la famosa más divertida de España y sus bragas: se le caen cada vez que anda por la calle

Una famosa de Telecinco ha publicado un vídeo en sus redes sociales que no ha tardado en convertirse en tendencia. Estamos hablando de un rostro muy potente que ha trabajado en varios programas de Mediaset, de hecho empezó a trabajar en televisión gracias al programa ‘Los Gipsy Kings’. Lo último que supimos de este personaje tan popular es que tuvo un problema de salud. ¿Qué ha pasado ahora para que regrese al foco mediático? Que ha publicado un vídeo en sus redes diciendo que no podía andar con normalidad porque “se le caían las bragas”.

La identidad de la famosa

El rostro de Mediaset que está en boca de todos es Raquel Salazar, madre de Noemí Salazar, quien también ha participado en varios programas de televisión. Raquel se ha hecho muy popular en las redes sociales, tiene muchos seguidores que están pendientes de su movimiento, sobre todo desde que anunció que había tenido un problema de salud. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ asegura que no puede andar por la calle con libertad porque cuando se descuida se le ve la ropa interior. Su relato está causando sensación.

“Yo el otro día iba caminando por la calle y sentí que se me bajaba algo, me pregunté qué será. Llevaba un pantalón corto y se me asomaron los dos lados de las bragas”, empieza diciendo. “Ya está, eso es que he adelgazado, pero no porque he vuelto a casa y peso lo mismo. Hoy cuando estaba fregando igual, que si para arriba, que si para abajo. Son mi talla, son nuevas y es que no me lo estoy inventando”. Después de pronunciar esta frase se ha levantado y ha caminado por su vivienda para demostrar su discurso.

La desaparición de Raquel Salazar

Raquel lleva un tiempo apartada de los medios de comunicación. Está centrada en el cuidado de su familia. Para ella es muy importante que sus hijos y sus nietos estén bien. Recordemos que es madre de Noemí Salazar, quien también ha tenido mucho peso en los programas de Telecinco. Tampoco podemos olvidar que Raquel tuvo un problema médico porque se puso una banda gástrica que se le complicó. Le tuvieron que operar y contó todo en sus redes para informar del peligro de este retoque estético.

“Con cuatro incisiones me han sacado la banda, que resulta que el estómago la estaba haciendo suya. El organismo la estaba recubriendo de carne y absorbiendo. Me han dicho que menos mal que me la han quitado porque sino me tendrían que haber cortado un buen trozo de estómago y no hubiera sido todo igual”, explicó.

“Me han salvado la vida”

Raquel Salazar desveló que su situación había sido realmente complicada, pero por suerte los médicos supieron controlar a tiempo lo que estaba pasando. “Me han salvado la vida”, les contó a su seguidores. Era una de las últimas noticias que protagonizó. Lo siguiente que hemos sabido, al menos lo siguiente que ha causado tanta repercusión es el divertido momento que ha vivido con su ropa interior.