Preocupación máxima por María Teresa Campos: duras palabras de Terelu

María Teresa Campos despierta preocupación máxima entre sus conocidos y familiares, tal y como demuestran las duras palabras de Terelu. La vida de la que fue una de las presentadoras más famosas de la televisión ha cambiado por completo desde que empezó su forzosa jubilación. No quería apartarse de la televisión, pero con sus años debía hacerlo. A partir de ese parón obligatorio ya no ha sido la misma, poco queda de aquella María Teresa Campos de lo más enérgica que conquistó en su día la televisión, ahora la situación es muy distintas.

Preocupación por María Teresa Campos

Terelu Campos ha puesto rumbo a la Semana Santa de Málaga, la popular colaboradora no falla a una cita que tienen todas las Campos en el calendario. Acompañada de su hija Alejandra Rubio, estos días echará de menos a la que fue su puntual, su madre, que no podrá acompañarlas debido a su estado de salud.

A sus 82 años María Teresa Campos no pasa por su mejor momento. Ha manifestado de no come demasiado y está muy delgada, estuvo ingresada a principios de año por una caída y al parecer no termina de mejorar. La mujer que creó a Las Campos, que tuvo su propio reality y durante décadas un espacio en la televisión no parece ni ella.

Su hija Terelu ha lanzado unas preocupantes palabras: «Mi vida está llena de más preocupaciones. Mi única preocupación no solo es mi hija. Cuando el pilar de tu vida no pasa por el mejor momento, eso también te arrastra». El problema de María Tersa Campos no ha salido a la luz, pero todo parece indicar que es una dolencia que le impide salir de casa y disfrutar de unos días que hasta la fecha jamás se había perdido.

Terelu y Carmen Borrego habrán puesto rumbo a Málaga sin su madre que se ha quedado en casa bien atendida. Nadie habla y llevamos meses sin verla, pero parece que su estado de salud está cada vez más debilitado. Los médicos la trataron en su día y recibió el alta, pero en su casa ha ido encerrándose en sí misma.

Su nieta Alejandra Rubio ha mostrado la otra cara de la moneda, cómo viven los familiares esta nueva situación: “Ahora toca cuidarla mucho, quererla mucho, apoyarla, darle cariño y consentirla. Es ley de vida”.