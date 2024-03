El polémico gesto de Belén Esteban por el que todo el mundo se le ha echado encima

Belén Esteban ha vuelto a protagonizar una gran polémica y en esta ocasión su marido ha salido salpicado. Miguel Marcos siempre ha intentado estar al margen de la prensa, pero inevitablemente hay que hablar de él en ciertas situaciones.

La antigua princesa del pueblo ha publicado una fotografía en Instagram sin saber la lluvia de críticas que iba a recibir. Todo el mundo se le ha echado encima por posar con Raúl Prieto, el actual director de ‘Supervivientes’. Belén se ha sentado encima del periodista con las piernas abiertas, gesto que sus enemigos han considerado «fuera de lugar». Las redes han ardido en su contra y ella ha optado por mantenerse al margen.

«Por favor, qué postura más ordinaria. Tendrías que cambiar de actitud», le recuerda un internauta. Recordemos que Belén Esteban alcanzó la cima del éxito gracias a su temperamento, un temperamento que le abrió las puertas de Telecinco y le convirtió en uno de los rostros más destacados de la cadena. Pero ahora su poder mediático ha caído en saco roto. Le han vetado en la pequeña pantalla y se ha quedado sin trabajo en televisión, así que ha decidido firmar un acuerdo con Netflix. De ahí uno de los comentarios que ha recibido: «No me quiero ni imaginar lo que harás en Netflix».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Sin embargo, la ex de Jesulín de Ubrique continúa teniendo un ejército de seguidores muy fieles. También hay gente que ha dado la cara por ella, recordando que Raúl Prieto es uno de sus mejores amigos. De ahí que tenga la confianza suficiente como para sentarse encima de él. «Por favor, qué mala es la imaginación. Yo veo un gesto de niña pequeña con un gran amigo, como si fuera su hermano, qué mentalidad más oscura tienen algunas personas», escribe uno de sus defensores. Y otro añade: «Belén, estáis todos guapísimos, no hagas caso a nada que la envidia es muy mala».

Belén Esteban y su amistad con Raúl Prieto

Hay muchos que no han entendido la foto que ha publicado Belén con Raúl Prieto, pero a sus fans no le ha extrañado nada. En más de una ocasión, la colaboradora ha dejado claro que su compañero ocupa un papel fundamental en su vida, de hecho ejerció de padrino el día de su boda con Miguel Marcos. «Para mí ha sido la boda de un amigo, sino de un hermano», declaró en ‘Sálvame’. «Sé lo que soy en tu vida, para ti y para Joaquín, sé lo que soy en la vuestra, mi familia y yo», declaró mirando a cámara.

Raúl Prieto está casado con Joaquín Torres, popularmente conocido como «el arquitecto de los famosos». Este matrimonio está dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos porque Torres ha reconocido que están atravesando una crisis. La periodista Pilar Vidal, colaboradora del programa ‘Y ahora Sonsoles’, ha desvelado que la pareja ha dejado de pernoctar en la misma casa. Supuestamente es una circunstancia puntual que podría ser resuelta en un futuro, pero de momento Joaquín prefiere tomar distancia.

Belén Esteban también ocupa un papel muy importante dentro de esta problemática. Justo después de salir a la luz que Raúl Prieto está en crisis con su marido, empezó a circular por redes sociales una foto muy especial de la colaboradora. En la imagen salía Belén, Raúl, Miguel Marcos y un grupo de amigos, lo que demuestra que Esteban está arropando al periodista durante esta etapa tan compleja.

El lado más humano de Belén Esteban

A pesar de llevar veinte años trabajando en los medios, Belén Esteban insiste en que es una persona completamente normal. Durante una entrevista con ‘El Mundo’ destacó un rasgo de su comportamiento: asegura que es muy amiga de sus amigos. «Mis amigas son mis amigas de siempre, las de la infancia y me muevo por los sitios que me he movido siempre. Sigo siendo la chica que iba a la piscina municipal del barrio de la Concepción con toda la familia», responde cuando le preguntan si la fama le ha cambiado.

«Es verdad que muchas veces me gustaría poder salir a la calle tranquilamente sin que me reconocieran, pero no me quejo. A mí la fama no me agobia. Hago mi vida normal. Mira, hoy he estado comprando en el Hiper Usera y aquí todos me conocen. Tú preguntas dónde vive Belén y todo el mundo sabe dónde vivo. Dónde compra Belén y te dicen dónde compro. Dónde desayuna Belén y te dicen dónde desayuno».

Lo único que quiere es que los paparazzi dejen al margen a su hija Andrea, quien nunca ha querido formar parte del circuito mediático. De hecho la joven se mudó a Estados Unidos cuando cumplió la mayoría de edad porque no tenía intención de ser famosa. Miguel Marcos está en la misma postura, de ahí que intente apartarle del foco.

Miguel también está apoyando a Raúl, de hecho él presenció el momento en el que su mujer se subió encima de Prieto para hacerse una foto. Momento que ahora se ha convertido en excusa para atacar a la que en su día fue princesa del pueblo.