La separación de Shakira y Gerard Piqué sigue generando titulares muy suculentos. Ha salido publicado que el empresario no regresará a Miami para estar con sus hijos hasta septiembre, ¿el motivo? Lo sabemos, pero antes debemos tener en cuenta un punto importante. Piqué intentó que sus niños, Milan y Sasha, se quedaran en España, pero descubrió que era imposible. La cantante quería mudarse a Estados Unidos y tenía todas las de ganar, así que llegó a un acuerdo con sus abogados. Los menores pasarán con él el 66% de las vacaciones escolares. Ahí está la clave de todo.

El nuevo acuerdo

Gerard Piqué, cumpliendo con el convenio de separación, ha estado unos días en Miami para visitar a sus hijos. De momento se han quedado los tres juntos en un hotel, pero en ‘El Programa de AR’ han desvelado que está pensando en comprar un apartamento. Quiere que los niños se sientan a gusto cuando estén con él y sabe que en los complejos hoteleros hay menos privacidad, por muy exclusivos que sean. Ha llamado mucho la atención que haya estado tan poco tiempo en Estados Unidos, pero hay una explicación.

Según publican en ‘El Periódico’, el empresario ha planeado que sus hijos viajen a España próximamente. Todavía no está decidido, tiene que llegar a un acuerdo con Shakira, pero la cantante está receptiva. Los niños tienen vacaciones y Piqué está haciendo todo lo posible para que pasen unos días en Barcelona. Supuestamente podrían aterrizar a principios de junio, pero todavía no está decidido porque la cantante debe dar su aprobación definitiva.

La situación actual de Piqué

Se ha hablado mucho del mal comportamiento que ha tenido Piqué con Shakira durante su relación sentimental. Han confirmado que Clara Chía entró en la vida del empresario mucho antes de lo que parece. Es más, fuentes de total solvencia aseguran que la madre de Piqué conocía a Clara e hizo de celestina porque nunca ha visto con buenos ojos a la artista. Sea verdad o no la situación de Gerard Piqué es muy complicada. Los fans de su ex no dejan de atacarle, a pesar de que él sigue guardando silencio.

Cuando el catalán aterrizó en Miami se dio cuenta de que la situación no era diferente en Estados Unidos. Varios periodistas le estaban esperando en el aeropuerto para hacerle preguntas comprometidas. ¿Qué hizo él? Dar la callada por respuesta. También es cierto que cuando ha hablado ha cometido errores bastante sonados. Como cuando dijo que su ex era latinoamericana e insinuó que sus seguidores eran más insistentes por ese motivo.

Gerard Piqué se reencontrará con sus hijos

Como ya es costumbre, Piqué ha recibido muchas críticas porque ha pasado menos de una semana con sus hijos. Pero gracias a Laura Fa y a Lorena Vázquez, dos periodistas que se hacen llamar “las mamarazzis”, sabemos el motivo. El empresario está intentando que sus niños regresen a España durante sus vacaciones escolares para que así puedan reencontrarse también con sus abuelos paternos. Está en trámites, pero todavía no tiene un nuevo acuerdo.